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Экс-игрок Шахтера Матвеев: Горнякам в Тирасполе желательно забить быстрый гол
Вскрыть оборону шерифа будет не так уж и просто
shakhtar.com
Экс-игрок "Шахтера" Олег Mатвеев поделился ожиданиями от матча "горняков" с "Шерифом" в первом туре
"Чемпион Молдовы производит впечатление вполне добротной команды, в которой каждый игрок четко знает свой маневр. Новый главный тренер — украинский специалист Юрий Вернидуб, прежде всего, позаботился о надежности тыла: "Шериф" почти не пропускает и поэтому смело развертывает свои наступательные операции. Вот почему "Шахтеру" желательно забить быстрый гол, что заставит "Шериф" больше рисковать, появится свободное пространство, чем подопечные Роберто Де Дзерби и постараются воспользоваться.
Сегодня "Шахтер" отнесется к "Шерифу", как к остальным участникам группового турнира - знаменитым "Реалу" и "Интеру". Да, класс "горняков" повыше, чем у "Шерифа", но ведь недаром говорят, что дисциплина иногда бьет мастерство. Думаю, что донетчане хорошо все просчитали, что потеря очков в Тирасполе значительно осложнит им путь в следующий раунд. Поэтому выйдут и докажут, что сильнее "Шерифа" не только в предматчевых прогнозах экспертов", - сказал Матвеев.
Напомним, что матч "Шериф" — "Шахтер" начнетс сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведёт
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