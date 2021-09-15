Экс-игрок Шахтера Матвеев: Горнякам в Тирасполе желательно забить быстрый гол

Экс-игрок "Шахтера" Олег Mатвеев поделился ожиданиями от матча "горняков" с "Шерифом" в первом туре Лиги чемпионов .

"Чемпион Молдовы производит впечатление вполне добротной команды, в которой каждый игрок четко знает свой маневр. Новый главный тренер — украинский специалист Юрий Вернидуб, прежде всего, позаботился о надежности тыла: "Шериф" почти не пропускает и поэтому смело развертывает свои наступательные операции. Вот почему "Шахтеру" желательно забить быстрый гол, что заставит "Шериф" больше рисковать, появится свободное пространство, чем подопечные Роберто Де Дзерби и постараются воспользоваться.

Сегодня "Шахтер" отнесется к "Шерифу", как к остальным участникам группового турнира - знаменитым "Реалу" и "Интеру". Да, класс "горняков" повыше, чем у "Шерифа", но ведь недаром говорят, что дисциплина иногда бьет мастерство. Думаю, что донетчане хорошо все просчитали, что потеря очков в Тирасполе значительно осложнит им путь в следующий раунд. Поэтому выйдут и докажут, что сильнее "Шерифа" не только в предматчевых прогнозах экспертов", - сказал Матвеев.