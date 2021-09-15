  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер в Тирасполе остановился в гостинице Россия
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер в Тирасполе остановился в гостинице Россия

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Горняки вчера прибыли на матч ЛЧ

Шахтер в Тирасполе остановился в гостинице Россия

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 15 сентября, "Шахтер" проведет поединок первого тура Лиги чемпионов против "Шерифа".

"Шахтер" прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днем не в Приднестровье, а в Украине.

Делегация донецкого клуба остановилась в гостинице под названием "Россия" перед матчем с "Шерифом" в Приднестровье.

Напомним, что матч "Шериф" — "Шахтер" начнетс сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
15.09.2021 в 19:03
А разве Приднестровье - не серая зона? Странно, что УЕФА проводит там матчи. Так они и в Крыму скоро разрешат играть...
Ответить
0
0
avatar
sergkir
15.09.2021 в 18:55
Лучшая гостиница в Тирасполе!
Ответить
0
0
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 18:52
Сепарня к сепарне.
Ответить
+1
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
15.09.2021 в 18:51
А на вечерю вони їли бутерброди з "Московською" ковбасою! ну і новина )))
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.09.2021 в 18:37
Случайности не случайны! "Случайно" регулярно именно игроки кротов уезжают играть на паРашу, "случайно" игроки кротов гимн не поют, "случайно" у всяких кормильцев отсутствуют эмблемы "Слава Украине" и т.д.
Ответить
+3
-8
Thiirane2 (Днепр)
15.09.2021 в 18:39
Это логично для региона с самой высокой концентрацией ватных дегенератов.
Ответить
+2
-8
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 18:41
Им что проявить патриотизм и бомжевать на улице, или в палатках спать ?. Я на тебя посмотрю если тебе в России предложат 3 штуки баксов зарплату а в Украине 1 штуку. Как ты будешь проявлять патриотизм. Любой нормальный человек который думает как кормить семью выберет 3 штуки
Ответить
+6
-4
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 18:44
Селя, ты???
+4
-5
Thiirane2 (Днепр)
15.09.2021 в 18:44
У длббв типа тебя представление о нормальности "па панятиям". Честь, достоинство и прочие моральные ценности для быдла это параллельная реальность.
+4
-4
oleg.m.3972 (Харьков)
15.09.2021 в 19:00
А чего ты так "случайно" это всё по-русски написал ? Интересно, а ты вентиль у себя на кухне перекрыл, чтоб не дай Бог агрессорский российский газ не хлынул ? Уже запасся патриотичными украинскими дровами ? Торговать с Россией, значит, можно, а ехать играть - нет ?
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 18:25
Это всего лишь название гостиницы
Ответить
+4
-2
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 18:32
так домашних кроет не по детски))
Ответить
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 18:24
А там другие отели хотя бы есть?
Ответить
+2
0
royalstas (Вінниця)
15.09.2021 в 18:10
Ну це ж Придністровя не думаю що там взагалі є щось окрім того готелю. Так що не будуйте конспірологічних змов) Було б логічно взагалі не допускати ігри на тій території. Це ж по факту якби ми приїхали через 15 років в Донецьк грати з умовним ФК Сепар.
Ответить
+6
-4
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 18:33
вангую ) так и будет) все к этому идет) нормалек
Ответить
+2
-2
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 18:02
Все таки тянет руководство помойки даунецкой на родину,в родную гавань так сказать!
Ответить
+6
-12
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 18:35
родина тирасполь?) а мы в Луганске были на новый год, в кинотеатр РУСЬ (бывший украина ) ходили
Ответить
+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.09.2021 в 18:39
Так че ты там не остался? Вижу весело тебе было в лугандонии, по кинотеатрам разгуливал... На концерт чичериной не заскакивал?
+4
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...