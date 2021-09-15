Шахтер в Тирасполе остановился в гостинице Россия

Сегодня, 15 сентября, "Шахтер" проведет поединок первого тура Лиги чемпионов против "Шерифа".

"Шахтер" прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днем не в Приднестровье, а в Украине.

Делегация донецкого клуба остановилась в гостинице под названием "Россия" перед матчем с "Шерифом" в Приднестровье.