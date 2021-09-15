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Шахтер в Тирасполе остановился в гостинице Россия
Горняки вчера прибыли на матч ЛЧ
shakhtar.com
Сегодня, 15 сентября, "Шахтер" проведет поединок первого тура
"Шахтер" прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днем не в Приднестровье, а в Украине.
Делегация донецкого клуба остановилась в гостинице под названием "Россия" перед матчем с "Шерифом" в Приднестровье.
Напомним, что матч "Шериф" — "Шахтер" начнетс сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведёт
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