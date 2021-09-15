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Матвиенко, Исмаили и Фернандо выйдут в старте Шахтера на Шериф
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня "Шахтер" в Тирасполе проведет свой матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шерифа".
Уже известны стартовые составы команд.
Шериф: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто
Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Джульен, Кожокарь, Бруно, Николов, Кожокару, Янсане
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Фернандо, Траоре.
Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Сикан.
Напомним, что матч "Шериф" — "Шахтер" начнетс сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведёт
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