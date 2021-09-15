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Матвиенко, Исмаили и Фернандо выйдут в старте Шахтера на Шериф

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Матвиенко, Исмаили и Фернандо выйдут в старте Шахтера на Шериф

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня "Шахтер" в Тирасполе проведет свой матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шерифа".

Уже известны стартовые составы команд.

Шериф: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Фернандо, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тилль, Дуланто

Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Джульен, Кожокарь, Бруно, Николов, Кожокару, Янсане

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Фернандо, Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Сикан.

Напомним, что матч "Шериф" — "Шахтер" начнетс сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 19:02
Чей Траоре будет сильнее?))
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 19:00
)))))))) так смешно от этих убогих комментариев! То Генк, то Монако, то Шериф они любят..... Могу угадать дальше любимые клубы дурныков))))
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+2
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 19:01
Смешно ,когда ты дятел изрыгаешь бред на ветках Динамо
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0
-1
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 18:56
Интересно,ещё есть в Европе команда где выходят 8 бразиляк в старте???
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+2
-1
grasshopper1 (Харьков)
15.09.2021 в 19:06
Интер, в 2010, когда выиграл лигу чемпионов, играл без единого итальянца. Более того в чемпионате у них из всего состава человека 3 итальянца.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 18:54
Верим,Юрий!
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+2
-4
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Просто Толик (Одесса)
15.09.2021 в 18:54
Верим в ребят! Верим в команду! Вперёд, Шериф!
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+2
-5
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 18:50
Ну все, кротам пи...ц. Ю.Вернидуб профессионал.
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+3
-3
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Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 18:38
Ну наконец то отказался от этого голодающего африканского мальчика и поставил в центр Матвиенко...
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+1
0


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