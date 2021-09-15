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Леоненко: Я придумал новую команду – ШахДи. Чтобы была атака Шахтера и защита Динамо
Мнение эксперта о матче Динамо - Бенфика
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Экс-игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал
"Я горжусь тем, что я знаю Луческу. Это ничья его. Он научил Динамо хорошо обороняться, правда с атакой как были проблемы, так и остались.
Бесполезный контроль мяча у Бенфики. Вот они вроде контролировали игру, но динамовцы ничего не дали создать, кроме удара Яремчука, который размял Бойко. А так, в принципе, хорошо оборонялись, но не радует то, что впереди пустота.
Я вообще придумал новую команду – ШахДи. Взять атаку Шахтера и защиту Динамо. Думаю, такая команда много бы делов натворила.
Когда много создаешь, то и можно выделять кого-то. А когда играешь на ноль – и выделить некого. Конечно, все старались, бились, и реально задачу выполнили.
Можно отметить разве что штрафной от Шапаренко.
Лидер ли Шапаренко? Ну если в чемпионате брать – среди аграриев он лидер, да и там любой может. Буяльского я бы отметил – парень незаметный, а всегда забивает.
Гармаш отличился поведением. Ходил плевался, ругался и спорил. В ЛЧ такого точно не должно быть. Это может быть последняя его игра.
Мы не наиграли на победу, как и Бенфика. Пусть Бенфика контролировала моментами игру, но все, больше ничего такого.
Динамо сыграло в этом матче на 4+, если бы победили, забили с одного момента – это было бы 5", - сказал Леоненко.
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