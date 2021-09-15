Леоненко: Я придумал новую команду – ШахДи. Чтобы была атака Шахтера и защита Динамо

Экс-игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал ничью Динамо в матче ЛЧ с Бенфикой (0:0) .

"Я горжусь тем, что я знаю Луческу. Это ничья его. Он научил Динамо хорошо обороняться, правда с атакой как были проблемы, так и остались.

Бесполезный контроль мяча у Бенфики. Вот они вроде контролировали игру, но динамовцы ничего не дали создать, кроме удара Яремчука, который размял Бойко. А так, в принципе, хорошо оборонялись, но не радует то, что впереди пустота.

Я вообще придумал новую команду – ШахДи. Взять атаку Шахтера и защиту Динамо. Думаю, такая команда много бы делов натворила.

Когда много создаешь, то и можно выделять кого-то. А когда играешь на ноль – и выделить некого. Конечно, все старались, бились, и реально задачу выполнили.

Можно отметить разве что штрафной от Шапаренко.

Лидер ли Шапаренко? Ну если в чемпионате брать – среди аграриев он лидер, да и там любой может. Буяльского я бы отметил – парень незаметный, а всегда забивает.

Гармаш отличился поведением. Ходил плевался, ругался и спорил. В ЛЧ такого точно не должно быть. Это может быть последняя его игра.

Мы не наиграли на победу, как и Бенфика. Пусть Бенфика контролировала моментами игру, но все, больше ничего такого.

Динамо сыграло в этом матче на 4+, если бы победили, забили с одного момента – это было бы 5", - сказал Леоненко.