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Леоненко: Я придумал новую команду – ШахДи. Чтобы была атака Шахтера и защита Динамо

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Мнение эксперта о матче Динамо - Бенфика

Леоненко: Я придумал новую команду – ШахДи. Чтобы была атака Шахтера и защита Динамо

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал ничью Динамо в матче ЛЧ с Бенфикой (0:0).

"Я горжусь тем, что я знаю Луческу. Это ничья его. Он научил Динамо хорошо обороняться, правда с атакой как были проблемы, так и остались.

Бесполезный контроль мяча у Бенфики. Вот они вроде контролировали игру, но динамовцы ничего не дали создать, кроме удара Яремчука, который размял Бойко. А так, в принципе, хорошо оборонялись, но не радует то, что впереди пустота.

Я вообще придумал новую команду – ШахДи. Взять атаку Шахтера и защиту Динамо. Думаю, такая команда много бы делов натворила.

Когда много создаешь, то и можно выделять кого-то. А когда играешь на ноль – и выделить некого. Конечно, все старались, бились, и реально задачу выполнили.

Можно отметить разве что штрафной от Шапаренко.

Лидер ли Шапаренко? Ну если в чемпионате брать – среди аграриев он лидер, да и там любой может. Буяльского я бы отметил – парень незаметный, а всегда забивает.

Гармаш отличился поведением. Ходил плевался, ругался и спорил. В ЛЧ такого точно не должно быть. Это может быть последняя его игра.

Мы не наиграли на победу, как и Бенфика. Пусть Бенфика контролировала моментами игру, но все, больше ничего такого.

Динамо сыграло в этом матче на 4+, если бы победили, забили с одного момента – это было бы 5", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (7)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.09.2021 в 20:49
Раніше він просто тупив , а тепер вже заганяє . Гризун з горішками десь не далеко ...
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0
0
Karamba911 (Львів)
15.09.2021 в 20:39
А чим то "атака" Шахтаря ліпша за динамівську? більше забили в ЧУ? Чи в ЛЧ Шер-3003&о
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 20:39
А что атака у Шахтера собой что-то представляет особое. Нулевая, Шериф может подтвердить после первого тайма
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+2
0
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 20:29
Алкаш-Витя. Вите надо вЬІйти)
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+2
0
emart57 (Киев)
15.09.2021 в 20:05
Лучше придумал бы передачу лионпенис...
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 20:14
Лучшая программа это ПЕлеоНИС!
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+3
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 20:05
Витя с водки на что то более тяжелое перешёл?
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+2
0


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