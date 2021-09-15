Шкурин: Когда забили гол, началось безумие, но судья быстро все потушил

Форвард "Динамо" Илья Шкурин в эфире Youtube-канала "Чеснок" прокомментировал ничью в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:0) .

— Знаменитая фраза про то, когда ты стоишь под гимн Лиги чемпионов, наверное, идеально подойдет. Мурашечки пробежали. Атмосфера супер. Супер стадион, супер команда. Все класно. Жаль, что победу у нас от... Ну не скажу, что отобрали, но все поверили в то, что мы дотерпели и дожали, но вышло как вышло.

— Как сообщили, что будешь в старте?

— На установке перед игрой. Морально никто меня не готовил и не настраивал дополнительно. Нескромно будет сказано — ожидал конечно, но не воспринял как обыденность. Конечно, я обрадовался. Я был очень воодушевлен этим.

— Когда на последних минутах забили гол, ты думал уже все, победа?

— Ну конечно. Все думали. Началось безумие. Все репортеры сделали такое ускорение в сторону Коли и команды. Эмоции были такие, что молодцы — дотерпели, еще и дожали, просто красавцы, но судья быстро все потушил. Даже не пошел смотреть. Оперативно решили, что был офсайд. Ну да, офсайд действительно был. Обидно конечно. Не представляю, что Коля испытывал в этот момент, потому что гол действительно был мегаважный и мегазаслуженный.

— Что писали в соцсетях?

— Ничего особенного, написали друзья, с которыми я постоянно общаюсь. Популярным я не стал, это хорошо.

— Почему?

— Давай не будем. От кого я хотел услышать приятные слова поддержки, я услышал. Мне этого достаточно. Каждый раз после матчей, которые заканчиваются поздно, тяжело уснуть.