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Сидорчук: Венгер говорил, что если футбол уходит в цифры, то можно сантиметры офсайда считать в пользу атаки
И снова о злосчастном офсайде
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказал свое мнение о
— Первый тайм. Время от времени команда садилась низко, а иногда выходила в прессинг и хорошо прижимала соперника. Как понимали, что нужно идти в прессинг?
— Луческу говорил на теории, когда нужно было идти в прессинг. Либо когда готов Цыганков, Кендзера и я, либо на другой половине готовы де Пена, Миколенко и я. В эти моменты нужно было прессинговать.
— Перед игрой много сравнивали на Transfermarkt суммы трансферов. Отаменди, Вертонген, Эвертон – очень крутые футболисты. Вы нивелировали за счет командной игры... Первый тайм смотришь – тяжело сказать, что эта команда в два раза больше стоит.
— Честно говоря, я не смотрю на Transfermarkt, и на стоимость футболистов. По большому счету стоимость футболистов может нивелировать командная работа.
Если со стороны это было видно, значит, это заслуга командной игры.
— Казалось, что вы весь матч ждали, чтобы в конце дать рывок.
— Мне эта игра напомнила чем-то прошлогоднюю игру с АЗ. Очень неприятная команда, постоянно прессингует, тяжело было с ними играть.
И я почему-то словил себя на мысли, что мы можем выиграть на 80-й минуте. Они уже устали. Когда Коля забивал гол, то был уверен, что его засчитают.
Сейчас посмотрели в раздевалке... Такой офсайд... Венгер говорил, что если футбол уходит в цифры, то можно считать сантиметры в пользу атаки.
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