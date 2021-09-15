Буяльский: Два года назад мы соперников по ЛЕ не могли обыграть, а сейчас команда прогрессирует

Полузащитник " Динамо " Виталий Буяльский прокомментировал в эфире канала "Бомбардир" ничью с "Бенфикой" (0:0) в стартовом матче Лиги чемпионов.

— Были эмоции, думали победа, радовались. А потом опустошение.

— Как тебе удалось выдать такую игру после травмы?

— Я только два дня тренировался, причем в воскресенье так, нейтрально, и только в понедельник наполную. Если честно, сам не ожидал, что Мистер даст мне сыграть весь матч. Но утром мы с ним поговорили, и он принял такое решение. Я не мог его подвести.

— То есть, если бы решение было за тобой, ты бы взял паузу?

— Скорее всего, да. Но мне кажется, тренеру со стороны виднее, как я тренировался. Думаю, был готов процентов на восемьдесят. Был небольшой страх.

— Чувствуется, что "Динамо" стало опытнее после прошлой Лиги чемпионов?

— Конечно. Я и год назад говорил, что два года назад мы соперников по Лиге Европы, при всем к ним уважении, не могли обыграть. А сейчас команда прогрессирует. Будем стараться в этом сезоне проявить себя как можно лучше.

— Реально так же сыграть против "Барселоны" и "Баварии"?

— Не будем забегать наперед, мы еще не видели, как они играют в Лиге чемпионов. Но думаю, мы будем стараться все сделать, что потребует главный тренер.