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1:0. Шахтёр пропустил первым в противостоянии с Шерифом – Видео

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Забил Траоре, но не наш

1:0. Шахтёр пропустил первым в противостоянии с Шерифом – Видео

Фото: facebook.com/FootballClubSheriff

Новина українською

"Шериф" открывает счёт в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра".

Адама Траоре из тираспольского "Шерифа" отцепился от защитников дончан и замкнул мастерский прострел местного Криштиану. 1:0.

Шахтёру надо отыгрываться.

Напомним, что "Шахтёр" находится в группе с такими командами как "Реал" и "Интер".

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Адама Траоре
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Комментарии (21)
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Horus (Днепропетровск)
15.09.2021 в 20:58
Я не разбираюсь... А Пятов - точно вратарь?)
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0
0
Governor-General (Odessa)
15.09.2021 в 20:53
А комментаторы едынойи крайины чуть на г.о.ВНО не изошли от радости, когда иностранная команда забила украинской.
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0
-2
kravaserega (Kyiv)
15.09.2021 в 20:53
Кто бы что ни говорил - после Деда Шахтер вообще не может играть в нападении, они тупо не могут выбежать даже в контратаку, весь их футбол - это тупое перекатывание мяча поперек поля... Зебра, твои бразилы не знают, что им делать на поле, чем вы вообще на тренировках занимаетесь?? Выпускай украинцев, они знают, что надо делать, ибо просрете молдаванам, ото стыдоба будет...Ответить
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+1
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
15.09.2021 в 20:50
Это позорище. Ахметов, нужно разбираться с тренером и с футболистами, такого футбола Украина не заслуживает
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 20:46
болеем за Вернидуба --надо забивать ещё 1 гол и ставить автобус и играть на контратаках и оденете ШД
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+2
0
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Американец 2000
15.09.2021 в 20:44
Была такая мысль что Де Дзерби не понравится в Украине и он будет делать всё чтоб его уволили ((((((( Содрал кучу денег за игроков , взял свои не слабые проценты с этого - теперь можно и домой ((((((((((((((((
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 20:44
Жесть! Все атаки назад, как только к ним кто-то подбегает! И неважно, что этот кто-то - никто!
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+1
0
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Американец 2000
15.09.2021 в 20:36
Печальное зрелище пока ((((((Такой футбол - нам не нужен ((((((((((((((
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 20:35
Это какой-то пипец. Вышло 9 негритят, ляпов и Коля-дятел. На расслабухе, пешком ходят, опять пасы назад и ошибки. Молодцы!
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+7
-1
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Американец 2000
15.09.2021 в 20:39
Коля точно что дятел (((((((((((((( Мяч отлетел как от дурной головы по воробьям (((((((((((((((((((((((((
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+1
0
football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 20:34
так а шо изменилось то после Каштру? тот же перекат мяч поперёк , минимум ударов. Только португалец для этого уныния не требовал ему купить игроков на 40 лямов
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+6
0
royalstas (Вінниця)
15.09.2021 в 20:34
Кажись це останній матч Пятова в ЛЧ.
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+1
0
f-denya (Сумы)
15.09.2021 в 20:54
ВИТАО НА ВОРОТА
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+1
0
ulych (Запоріжжя)
15.09.2021 в 20:34
Вернидубе, лупи Ахмєтку!!!
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+3
-1
royalstas (Вінниця)
15.09.2021 в 20:33
Важко дивитись на це володіня ради володіння......
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 20:32
Полный ...здец)
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+2
0
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 20:28
Пяткин не спас кротню темношкурую))
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+2
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
15.09.2021 в 20:22
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+2
-1
Mariupol_ua (Мариуполь)
15.09.2021 в 20:21
Просто засранцы! Защита никакаха , да и Пятов уже не торт - старпёр , как старый кот. Как такие мячи можно пропускать???
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+2
-1
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Кююмалайнен (Київ)
15.09.2021 в 20:15
Ухаха
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.09.2021 в 20:14
Плей-оф ТА каже те?
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+2
-1


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