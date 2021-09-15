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1:0. Шахтёр пропустил первым в противостоянии с Шерифом – Видео
Забил Траоре, но не наш
Фото: facebook.com/FootballClubSheriff
"Шериф" открывает счёт в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра".
Адама Траоре из тираспольского "Шерифа" отцепился от защитников дончан и замкнул мастерский прострел местного Криштиану. 1:0.
Шахтёру надо отыгрываться.
Напомним, что "Шахтёр" находится в группе с такими командами как "Реал" и "Интер".
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