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Мудрик дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов
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ФК Шахтёр
Украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик дебютировал в основном турнире
20-летний футболист вышел на замену в матче с Ширифом на 65-й минуте. К этому моменту Шахтер проигрывал 0:2.
Напомним, что ранее Мудрик играл только в квалификации ЛЧ, и именно после его удара с последующий рикошетом горняки прошли Монако.
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