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Мудрик дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Де Дзерби кинул молодого украинца спасать игру

Мудрик дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов

ФК Шахтёр

Новина українською

Украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов.

20-летний футболист вышел на замену в матче с Ширифом на 65-й минуте. К этому моменту Шахтер проигрывал 0:2.

Напомним, что ранее Мудрик играл только в квалификации ЛЧ, и именно после его удара с последующий рикошетом горняки прошли Монако.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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