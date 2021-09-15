Украинский вингер Шахтера Михаил Мудрик дебютировал в основном турнире Лиги чемпионов .

20-летний футболист вышел на замену в матче с Ширифом на 65-й минуте. К этому моменту Шахтер проигрывал 0:2.

Напомним, что ранее Мудрик играл только в квалификации ЛЧ, и именно после его удара с последующий рикошетом горняки прошли Монако.