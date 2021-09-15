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Ливерпуль - Милан 3:2. Новая глава легендарного противостояния  

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пять голов на Энфилде в очень увлекательном матче 

Ливерпуль - Милан 3:2. Новая глава легендарного противостояния  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа B, первый тур

15 сентября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Милан” 3:2

Голы: Томори 9 (авт.), Салах 49, Хендерсон 69 – Ребич 42, Диас 44

На 15-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Матип, Робертсон – Хендерсон (Милнер 84), Фабиньо, Кейта (Тиаго Алькантара 71) – Салах (Окслейд-Чемберлен 84), Жота (Джонс 71), Ориги (Мане 63)

“Милан”: Меньян – Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес – Беннасер (Тонали 71), Кесси – Салемакерс (Флоренци 62), Диас, Леао (Жиру 62) – Ребич (Мальдини 83)

Предупреждения: Милнер 90+3 – Беннасер 13, Диас 61

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Милан
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Комментарии (2)
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Wertu098 (бамбас )
16.09.2021 в 00:22
Молодцы порвали миланский середняк..,пхахахаха
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okolegko (Київ)
16.09.2021 в 00:00
Мілнер, як капітан, не повинен був тримати м’яч для збереження рахунку, але все одно, Ліверпуль був переконливіший
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