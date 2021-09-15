Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Милан 3:2. Новая глава легендарного противостояния
Пять голов на Энфилде в очень увлекательном матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа B, первый тур
15 сентября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Милан” 3:2
Голы: Томори 9 (авт.), Салах 49, Хендерсон 69 – Ребич 42, Диас 44
На 15-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Матип, Робертсон – Хендерсон (Милнер 84), Фабиньо, Кейта (Тиаго Алькантара 71) – Салах (Окслейд-Чемберлен 84), Жота (Джонс 71), Ориги (Мане 63)
“Милан”: Меньян – Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес – Беннасер (Тонали 71), Кесси – Салемакерс (Флоренци 62), Диас, Леао (Жиру 62) – Ребич (Мальдини 83)
Предупреждения: Милнер 90+3 – Беннасер 13, Диас 61
Популярное сейчас
- Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шериф - Шахтер 2:0. Пощечина от Вернидуба
- Приключения украинцев в Тирасполе: кошерный коньяк, футбольная постель и ковидный сертификат
- Динамо - Бенфика. Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Новости по теме
- 17:54 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 15.09.2021
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 10:30 Зарубежные Клопп рассказал, как отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов для Ливерпуля