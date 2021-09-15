Бешикташ - Боруссия Д 1:2. Молодая сила шмелей ужалила турок

Лига чемпионов, групповой этап

Первый тур, квартет C

"Водафон Парк" (Стамбул)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Впервые в этом сезоне "Боруссия Д" могла не пропустить, однако потеряла такую ​​возможность на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Причиной тому ротация от Розе - он решил выпустить по ходу второй половины встречи четырех ближайших резервистов. Настолько беспомощно выглядели турки в атаке.

Неистовая поддержка трибун сопровождала "Бешикташ" не только на протяжении всех 90-минут, а даже еще за час до стартового свистка. "Водафон Парк", ты нереальный! Именно ему хотел поблагодарить Миши Бачуайи, который мог уже на седьмой минуте забить своей бывшей команде. Однако Кобель на месте - парировал удар едва не вплотную.

На этом моменты хозяев завершились, а вот гости активно бегали в атаку. Одна из таких завершилась голом. Менье с правого фланга сбросил на Беллингема, а тот принял мяч и запустил его между ног голкиперу. Второй гол в Лиге чемпионов для 18-летнего англичанина во втором матче подряд.

Не остановились дотмундцы и после забитого мяча. В середине тайма сразу два момента потеряли гости. Сначала Холанд пробил по воробьям, хотя перед ним были только ворота с защитником. Откровенно говоря, поле было не в лучшем состоянии: песок менял траекторию мяча. Впоследствии Ройс после ассиста пяткой от Брандта целил в дальний угол, но невероятную реакцию продемонстрировал Дестаноглу, ногой достав мяч. И все же количество перешло в качество. Беллингем на левом фланге продавил защитников и отдал пас на свободного Холанда. На этот раз норвежец не ошибся. Трудно играть в защите "черным орлам" без Виды.

Во втором тайме сценарий не изменился: гости активно наседали на ворота соперника. Правда, и свой момент нашли турки. Бачуайи вывели один на один с голкипером, нападающий хотел обыграть Кобеля, но тот прочитал и нивелировал угрозу.

Еще два момента команды создали в компенсированное время. Кнауфф не попал в пустые ворота - штанга спасла хозяев, а через несколько минут уже Монтеро сократил отрыв в счете. Однако эта таблетка не помогла.

Подопечные Марко Розе справились с натиском трибун и уверенно забрали три очка. Даже некоторые резервисты смогли почувствовать вкус Лиги чемпионов. Дотмундцы выглядели на класс выше оппонента - "Бешикташ" пока в поисках своей лучшей игры. Ожидают возвращения Виды и Тейшейры.

"Бешикташ" - "Боруссия Д" 1:2

Голы: Монтеро 90+4 - Беллингем 20, Холанд 45+3

"Бешикташ": Дестаноглу - Росьє, Силва, Монтеро, НьСакала - Жозеф - Геззаль (Торе 89), Пьянич, Хатчинсон (Учан 78), Ларин (Караман 61) - Бачуайи

"Боруссия Д": Кобель - Менье, Хуммельс (Понгранчич 70), Аканджи, Геррейро - Беллингем (Вольф 70), Брандт (Витсель 46), Дахуд - Ройс - Голанд (Кнауфф 86), Маллен (Мукоко 70)

Предупреждения: Соуза 43, Монтеро 45, Хатчинсон 76 - Менье 55, Мукоко 79