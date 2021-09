Бешикташ - Боруссия Д 1:2. Молодая сила шмелей ужалила турок

Лига чемпионов, групповой этап

Первый тур, квартет C

"Водафон Парк" (Стамбул)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Впервые в этом сезоне "Боруссия Д" могла не пропустить, однако потеряла такую ​​возможность на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Причиной тому ротация от Розе - он решил выпустить по ходу второй половины встречи четырех ближайших резервистов. Настолько беспомощно выглядели турки в атаке.

Неистовая поддержка трибун сопровождала "Бешикташ" не только на протяжении всех 90-минут, а даже еще за час до стартового свистка. "Водафон Парк", ты нереальный! Именно ему хотел поблагодарить Миши Бачуайи, который мог уже на седьмой минуте забить своей бывшей команде. Однако Кобель на месте - парировал удар едва не вплотную.

#BorussiaDortmund #Besiktas What a game!! Special shout-out to the Besiktas fans, what a passionate crowd! #Carsi #Karakartallar #FPL #FPLCommunity #UCL pic.twitter.com/Mst29jBLrY