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Холанда не остановить: 21 гол в 17 матчах ЛЧ. У ближайшего преследователя на 10 матчей больше

Лига Чемпионов
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Он сумасшедший

Холанда не остановить: 21 гол в 17 матчах ЛЧ. У ближайшего преследователя на 10 матчей больше

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Эрлинг Холанд забил второй гол "Боруссии" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бешикташа", который стал для норвежца 21 в турнире. Для этого ему понадобилось всего 17 игр.

Ближайшему преследователю – Руду ван Нистелрою, чтобы достичь этой отметки понадобилось на 10 матчей больше – 27 встреч.

Напомним, что недавно Холанд также высказался по поводу своей результативности за сборную. Он заявил, приблизившись к отметке в гол за игру, что забивает не достаточно и хочет больше.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бешикташ (Стамбул) Руд ван Нистелрой Эрлинг Холанд
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