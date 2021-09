Холанда не остановить: 21 гол в 17 матчах ЛЧ. У ближайшего преследователя на 10 матчей больше

Эрлинг Холанд забил второй гол "Боруссии" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бешикташа", который стал для норвежца 21 в турнире. Для этого ему понадобилось всего 17 игр.

Ближайшему преследователю – Руду ван Нистелрою, чтобы достичь этой отметки понадобилось на 10 матчей больше – 27 встреч.

Напомним, что недавно Холанд также высказался по поводу своей результативности за сборную. Он заявил, приблизившись к отметке в гол за игру, что забивает не достаточно и хочет больше.

2️⃣1️⃣ - Erling Haaland???????? needed just 17 Champions League matches to score his 21st goal, at least 10 matches fewer than any other player. #UCL #BJKBVB pic.twitter.com/DoqCZsueVv