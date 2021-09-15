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Бешикташ – Боруссия. 1:2. Холанд не отстает от Левандовского – Видео-обзор матча

Лига Чемпионов
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Эти два нападающих созданы, чтобы бить рекорды

Бешикташ – Боруссия. 1:2. Холанд не отстает от Левандовского – Видео-обзор матча

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Бешикташ" не сумел обыграть "Боруссию" в Стамбуле. Тем не менее, мы увидели очередной матч с голом после 90 минуты – Франсиско Мондеро всё-таки распечатал ворота Грегора Кобеля.

Также в этой игре Холанд забил свой 21 мяч в 17 матчах Лиги чемпионов, не желая отставать от Роберта Левандовского. Поляк вчера с "Барселоной" оформил дубль, тем самым продлив голевую серию до 18 матчей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бешикташ (Стамбул) Эрлинг Холанд
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