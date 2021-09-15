Бешикташ – Боруссия. 1:2. Холанд не отстает от Левандовского – Видео-обзор матча

"Бешикташ" не сумел обыграть "Боруссию" в Стамбуле. Тем не менее, мы увидели очередной матч с голом после 90 минуты – Франсиско Мондеро всё-таки распечатал ворота Грегора Кобеля.

Также в этой игре Холанд забил свой 21 мяч в 17 матчах Лиги чемпионов, не желая отставать от Роберта Левандовского. Поляк вчера с "Барселоной" оформил дубль, тем самым продлив голевую серию до 18 матчей.