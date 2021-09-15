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Майкон – лучший игрок Шахтера в матче с Шерифом по оценкам SofaScore и WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тете - худший

Майкон – лучший игрок Шахтера в матче с Шерифом по оценкам SofaScore и WhoScored

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер проиграл Шерифу (0:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Лучшую оценку среди горняков получил Майкон – 7.6 и 7,8 соответственно.

Согласно статистике, на счету хавбека 94 точные передачи (96%), он нанес 4 удара по воротам, но ни одного в створ, сделал 8 ключевых передач, совершил 1 обводку, выиграл 3 из 7 единоборств, совершил 1 перехват.

Интересно, что худшим игрокам, который вышел в старте у горняков стал Тете (6,0 и 5,9).

Майкон – лучший игрок Шахтера в матче с Шерифом по оценкам SofaScore и WhoScored - изображение 1
Майкон – лучший игрок Шахтера в матче с Шерифом по оценкам SofaScore и WhoScored - изображение 2
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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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