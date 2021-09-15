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Майкон – лучший игрок Шахтера в матче с Шерифом по оценкам SofaScore и WhoScored
Тете - худший
shakhtar.com
По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.
Лучшую оценку среди горняков получил Майкон – 7.6 и 7,8 соответственно.
Согласно статистике, на счету хавбека 94 точные передачи (96%), он нанес 4 удара по воротам, но ни одного в створ, сделал 8 ключевых передач, совершил 1 обводку, выиграл 3 из 7 единоборств, совершил 1 перехват.
Интересно, что худшим игрокам, который вышел в старте у горняков стал Тете (6,0 и 5,9).
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