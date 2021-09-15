Майкон – лучший игрок Шахтера в матче с Шерифом по оценкам SofaScore и WhoScored

Шахтер проиграл Шерифу (0:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Лучшую оценку среди горняков получил Майкон – 7.6 и 7,8 соответственно.

Согласно статистике, на счету хавбека 94 точные передачи (96%), он нанес 4 удара по воротам, но ни одного в створ, сделал 8 ключевых передач, совершил 1 обводку, выиграл 3 из 7 единоборств, совершил 1 перехват.

Интересно, что худшим игрокам, который вышел в старте у горняков стал Тете (6,0 и 5,9).