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Де Дзерби: Сегодня нам очень не везло, а Шерифу - наоборот

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Тренер говорит, что Шахтер еще не стал сильной командой

Де Дзерби: Сегодня нам очень не везло, а Шерифу - наоборот

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа" (0:2).

- Прокомментируйте ваши замены во втором тайме, какие вы ставили цели? И удалось ли с их помощью переломить ход игры?

- Заменил Тете на Марлоса, потому что Тете не очень хорошо сыграл сегодня. Замену Фернандо – Мудрик планировал до начала матча. Потому что Фернандо тяжело играть 90 минут. А последнюю замену считал нужной на тот момент.

- Находите ли вы объяснение тому, что сегодня произошло?

- В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а "Шерифу", наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, что мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать.

- Команда уже понимает ваш футбол? Создается впечатление, что игроки не до конца понимают, как им играть.

- Думаю, что команда понимает, что я от нее требую. Пока у нас не все отлично. И это нормально для начала сезона.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (30)
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Fishing 555 (Rivne)
16.09.2021 в 00:23
Зато татар н ему денежки отгребает.
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0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.09.2021 в 00:00
Вболівальники київлян не критикуйте люто,увійдіть в положення кротів,ви колись були в ідентичні ситуації.
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+1
-1
Maryan (Lviv)
16.09.2021 в 00:05
В ідентичній ситуації? Щось не пригадую, щоб мені стільки платили, а я ще й не дуже старався виконати свою роботу.
Ответить
+1
0
DK с 6 лет (Киев)
16.09.2021 в 00:19
А ты был тренером Динамо?:)))
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 23:59
Типичные заявления ФИЗРУКА. Короче.. чемодан, вокзал, Италия...
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.09.2021 в 23:58
Ответить
+2
0
avatar
donkrot (Донецк)
15.09.2021 в 23:58
Это просто позор...
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+1
0
avatar
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 23:56
Ахахахахахаха, ну да, да... Интересно, это им в контракте прописывают, что после поражений нужно ныть?
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+1
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
15.09.2021 в 23:53
кАШТРУ, ВЕРНИСЬ!
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+3
0
Arsenals (Днепр)
16.09.2021 в 00:04
Ответить
+1
0
FCDD-1918 (Днепр)
15.09.2021 в 23:47
Состав есть - игры нет, значит проблема тренер, за все игры ШД не было ни одной старого образца. Недооценили они Шериф, а Вернидуб прагматик , тактику разобрал и молодцы. Думаю в остальных играх Шериф будет никакой, а вот ШД не ясно ничего.
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+1
0
avatar
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 23:57
Состав есть? Оборона дно в принципе. Остальные на на самом деле второсортные обезьяны. Нет Ни одного игрока уровня хотя бы 50% Виллиана или Фреда
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+3
0
Геродот (Винница)
15.09.2021 в 23:46
Де Дзерби дали два года, чтобы показать свой уровень и вернуть чемпионство Шахтеру, вгатили на это почти 50 лимонов, а он рассуждает так, как будто пришел работать лет на десять в команду третьей лиги, где игроков надо обучать азам футбола. Торочит в каждом интервью одно и тоже - у нас много сильных игроков, но мы еще не сильные и т.д. и т.п., надо еще работать. Когда же вы сильными собираетесь стать? Уже половина первого круга прошла в вышке, игры в групповом этапе ЛЧ начались, сегодня позорно влетели прямому конкуренту в борьбе за Лигу Европы, а он все еще только собирается сделать Шахтер сильным. Болтун. Даже при Каштру Шахтер не выглядел таким беспомощным. Такое впечатление, что Срна специально притащил Де Дзерби, чтобы потом на волне неуспеха последнего занять его место.
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+4
0
Дрюон (Одесса)
15.09.2021 в 23:41
Придурок.
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+3
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 23:32
бл........клоун кривой. он полный ноль. как и его команда.
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+3
0
f-denya (Сумы)
15.09.2021 в 23:28
бред, игры не было вообще. Топтались пол матча на своей половине. 100% тренерское поражение.
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+5
0
Maryan (Lviv)
15.09.2021 в 23:22
Шахтар - 21 удар по воротах, 4 в площину воріт, 0 забитих.Шериф - 11 ударів по воротах, 4 в площину воріт, 2 забитих.А статистика каже, що Шахтар обхєзався
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+4
-1
Русланбай (Рівне)
15.09.2021 в 23:21
Опа !!! Начало сезону. Так уже пів вересня прошло. І 8- м туиів УПЛ зіграно А в грудні вже на канікули треба йти. Я так і думав що він досі в Італії. І не розуміє всіх реалій.
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+6
0
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2021 в 23:20
Так так початок сезону може і закінчитися достроково, і гравці не встигнуть зрозуміти ідеї Дзербі. І що таке тренер якоїсь глубинки італійської? Він Лігу бачив?, Ні так що ви від нього вимагаєте?
Ответить
+1
0
GRaFkiyv (Фриско)
15.09.2021 в 23:20
"Автобусу повезло "
Ответить
0
-3
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 23:19
Не стали пока сильной командой? А ты в какую команду приходил, середняка третьего дивизиона юго-восточной конференции Уганды? Хватит молоть чушь.
Ответить
+6
0
Alk1964 (Краматорск)
15.09.2021 в 23:17
Шо ты мелешь? Твое везение было с Монако, а играть в футбол ты (Шахтер) не умеешь.
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+6
0
football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 23:17
Время, которое тратит на нагеливание лучше бы потратил на просмотр матчей шахтера при Луческу. Возможно, хоть что-то подчерпнул полезное. А то кроме переката поперек идей нет. А стоящий в центре поля Марлон , просто положивший ногу на мяч это квинтесенция всего действа
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+5
0
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 23:14
Педринио макаронное
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 23:11
Уходи, бездарь.
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+5
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 23:15
А кто подхватит? А проблемы там, походу, неслабые...
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+1
0
timo87 (Донецк)
15.09.2021 в 23:11
Типичная отмазка для тренера команды середняка, от которой многого не ждут.
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+3
0
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 23:10
Ху-вому кроту я-ца в нору лезть мешают))
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+7
-2
emart57 (Киев)
15.09.2021 в 23:09
Похоже, что дед мороз вручит ДД отставку
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+3
0
Unselfish (Белая Церковь )
15.09.2021 в 23:09
Ну да, а то, что кроты были нулячие, ну то таке...
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+6
-1


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