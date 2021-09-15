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Матвиенко: Недостаточно уверенно стояли на ногах, потому и пропустили первый гол

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Защитник говорит, что поле было не лучшего качества

Матвиенко: Недостаточно уверенно стояли на ногах, потому и пропустили первый гол

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал неудачу в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Шерифа" (0:2).

– Как игроки восприняли это поражение?

– Мы очень сильно расстроены. По поводу голов… Я еще не смотрел видео. В первом моменте я мог забрать мяч, но нога поехала. А второй гол начался с аута, прошла контратака… Будем разбирать, у нас все впереди.

– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?

– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Американец 2000
16.09.2021 в 00:18
А проверить поле перед игрой ??? Слабо ??? Пробежаться там с мячом , притормозить ???Что мне вас учить - я не футболист (((( А вы миллионы получаете и не едете тренироваться на поле соперника перед матчем - это что за х - ня ???
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Геродот (Винница)
15.09.2021 в 23:51
Плохому танцору всегда что-то мешает - то яйца, то поле. Оно и для Шерифа было одинаковое. Это тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Лучше посмотрите, кому проиграли - позор.
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