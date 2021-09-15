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Матвиенко: Недостаточно уверенно стояли на ногах, потому и пропустили первый гол
Защитник говорит, что поле было не лучшего качества
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал
– Как игроки восприняли это поражение?
– Мы очень сильно расстроены. По поводу голов… Я еще не смотрел видео. В первом моменте я мог забрать мяч, но нога поехала. А второй гол начался с аута, прошла контратака… Будем разбирать, у нас все впереди.
– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?
– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол.
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