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Неожиданно, но факт. ПСЖ в Бельгии не смог переиграть Брюгге

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Парижане не играли в полную силу

Неожиданно, но факт. ПСЖ в Бельгии не смог переиграть Брюгге

Getty Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Если бы после презентации Донаррумы, Хакими, Месси и Рамоса кто-то сказал болельщику "ПСЖ", что в первом туре Лиги чемпионов его команда сыграет в ничью 1: 1 с "Брюгге", он бы только покрутил у виска. Однако, как мы видим, не все решают деньги. Сегодня подопечные Клемана продемонстрировали, что можно победить на голову высшего соперника, демонстрируя четко слаженную командную игру.

Начало первого тайма было очень оптимистичным для парижан: в первые 15-20 минут получалось практически все: сольные проходы Мбаппе и Неймара, диагонали от Маркиньоса, яркие пасы Месси и Хакими. В конце концов, такая игра привела к первому голу "ПСЖ". Его организовал практически сам Килиан Мбаппе, ведь француз обыграл двух защитников и покатил на Эрреру, а тому оставалось лишь не промазать.

Однако дальше все стало не так солнечно. Было видно, что команда Почеттино расслабилась, забив гол. Именно этим воспользовался "Брюгге". Наш соотечественник Эдуард Соболь прорвался по левому флангу и прострелил на Ванакена, а то четко замкнул, пробив в левый угол ворот низом.

Казалось бы, после этого парижане проснутся и пойдут вперед с новыми силами, но произошло совсем не так. С началом второго тайма поле покинул Килиан Мбаппе. После столкновения он повредил стопу и попросил замену. На поле вышел Икарди, функционал которого гораздо более ограниченный. Результатом этого стала однообразна игра в атаке. Неймар и Месси чувствовали себя "не в своей тарелке" без Мбаппе и не смогли проявить все свои яркие стороны.

Вместе с тем, до самого конца матча бельгийцы владели мячом не меньше соперника и организовали несколько очень опасных моментов. Подводила только реализация.

Перед следующим матчами Лиги Чемпионов Почеттино должен хорошо поработать со своими футболистами, чтобы не произошло такого же фиаско, как в прошлых сезонах самого престижного европейского турнира. Однако в этом году "ПСЖ" получает проблемы гораздо раньше, чем до этого.

Лига чемпионов 2021/22, первый тур

Брюгге - ПСЖ 1:1

Голы: Ванакен (27) - Эррера (15)

Брюгге: Миньоле, Нсоки, Хендри, Мата, Соболь, Баланта, Ванакен, Ритс, Сова (Мауасса, 90+2), Ланг, де Кетеларе.

ПСЖ: Навас, Диалло (Мендеш, 75), Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Эррера, Паредес (Перейра, 46), Вейналдум (Дракслер, 46), Неймар, Мбаппе (Икарди, 50), Месси.

Предупреждения: Ланг (62), Баланта (76) - Паредес (12), Месси (72)

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В статье: Лига чемпионов Брюгге ПСЖ
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Комментарии (16)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.09.2021 в 00:27
І гроші є, і підбір виконовців класний, і зірки топ рівня, і тренер ніби не поганий...а гри нема. Нема душі в команди, не б'ються вони за клуб, за партнерів...так чисто з/п відпрацьовують. Коли Мбаппе поміняли, то не було видно, що він засмучується з цього приводу, що не допоможе виграти, скоріше навпаки- задоволений був...
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Horus (Днепропетровск)
16.09.2021 в 00:24
Как вообще этого пешехода можно сравнивать с C7? Небо и земля. Имхо золотые мячи ему чипсы купили)
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2021 в 00:21
Как то перед парижанами неудобно получилось:)))
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Spokoyno (Київ)
16.09.2021 в 00:15
Не привикли гравці ПСЖ на кожному метрі битися за м'яч... Бажали обіграти у тренувальному режимі... тобто на класі, а команда ще не зіграна. Іноді гравці не відчувають, куди буде відкриватися партнер. Та і пасів в "нікуди" забагато... Ну і цікавий момент наприкінці зустрічі... Коли вже Неймар повівся з опонентом "нечемно" підштовхнувши його. Той впав чи пирнув та так обурився аА коли Junior так постійно штовхали то нормально... це "не балет"! І до речі за що картка Мессі? Він зіграв в М'ЯЧ, потім суперник врізався в його так виставлену ногу та впав! Що Ліонелю треба було не грати в м'яча?
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pyvovarchyk (Львів)
16.09.2021 в 00:05
ПСЖ ще могли в меншості грати з 10-ї хвилини...
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.09.2021 в 00:04
Псж ше повезло шо шериф ім не попався.
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+1
0
Golfik25 (Киев)
16.09.2021 в 00:00
Мешок денег не смог скромный Брюгге обыграть. Помню, как фанаты ПСЖ орали, что с таким составом ЛЧ на легке возьмут))) ну да ну да.
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kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 23:59
Анекдот. Собрались сбитый лётчик, голый король и амбиционный принц…Они там хоть не подерутся между собой на тему кто должен на кого пасовать и кто забивать?
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hardcorepwnz (Украина)
16.09.2021 в 00:03
Ну насчет амбициозного принца понятно, а вот со сбитым летчиком и голым королем проблемы)) Там обоим эти титулы можно дать))
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.09.2021 в 00:10
Там ще костолом не виходив грати... І як буде пенальті, то на чу-ва-чі будуть скидуватись, кому з зірок бити
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kalan-86 (Анкара)
16.09.2021 в 00:13
Ну значит пусть между собой и делят титулы ))
+1
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Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 23:58
и этот недогалактикос хочет взять ЛЧ? да их Вернидуб вынесет.
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+3
0
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okolegko (Київ)
15.09.2021 в 23:56
Що? ПСЖ не виграв? Наніст не забив? Ай-яй-яй І це якесь Брюгге... Залягли на дно...
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 23:59
Написано что играли не в полную силу. Действительно, когда еще играть в полную силу, имея в группе МС и Лейпциг. Тут как бы в ЛЕ не вылететь с таким шоу-составом. А лучше вообще из всех еврокубков, Неймару хоть не придется травмы имитировать, чтобы успеть на бразильские карнавалы
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+2
0
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okolegko (Київ)
16.09.2021 в 00:02
Це феєрверк-шоу може ще навести хаосу у цій групі, але чогось дійсно досягти... якось мало віриться
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 23:54
Спасибо, повеселили. Что-то величайшее трио нападающих в истории галактики не затащили
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