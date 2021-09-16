Неожиданно, но факт. ПСЖ в Бельгии не смог переиграть Брюгге

Если бы после презентации Донаррумы, Хакими, Месси и Рамоса кто-то сказал болельщику "ПСЖ", что в первом туре Лиги чемпионов его команда сыграет в ничью 1: 1 с "Брюгге", он бы только покрутил у виска. Однако, как мы видим, не все решают деньги. Сегодня подопечные Клемана продемонстрировали, что можно победить на голову высшего соперника, демонстрируя четко слаженную командную игру.

Начало первого тайма было очень оптимистичным для парижан: в первые 15-20 минут получалось практически все: сольные проходы Мбаппе и Неймара, диагонали от Маркиньоса, яркие пасы Месси и Хакими. В конце концов, такая игра привела к первому голу "ПСЖ". Его организовал практически сам Килиан Мбаппе, ведь француз обыграл двух защитников и покатил на Эрреру, а тому оставалось лишь не промазать.

Однако дальше все стало не так солнечно. Было видно, что команда Почеттино расслабилась, забив гол. Именно этим воспользовался "Брюгге". Наш соотечественник Эдуард Соболь прорвался по левому флангу и прострелил на Ванакена, а то четко замкнул, пробив в левый угол ворот низом.

Казалось бы, после этого парижане проснутся и пойдут вперед с новыми силами, но произошло совсем не так. С началом второго тайма поле покинул Килиан Мбаппе. После столкновения он повредил стопу и попросил замену. На поле вышел Икарди, функционал которого гораздо более ограниченный. Результатом этого стала однообразна игра в атаке. Неймар и Месси чувствовали себя "не в своей тарелке" без Мбаппе и не смогли проявить все свои яркие стороны.

Вместе с тем, до самого конца матча бельгийцы владели мячом не меньше соперника и организовали несколько очень опасных моментов. Подводила только реализация.

Перед следующим матчами Лиги Чемпионов Почеттино должен хорошо поработать со своими футболистами, чтобы не произошло такого же фиаско, как в прошлых сезонах самого престижного европейского турнира. Однако в этом году "ПСЖ" получает проблемы гораздо раньше, чем до этого.

Лига чемпионов 2021/22, первый тур

Брюгге - ПСЖ 1:1

Голы: Ванакен (27) - Эррера (15)

Брюгге: Миньоле, Нсоки, Хендри, Мата, Соболь, Баланта, Ванакен, Ритс, Сова (Мауасса, 90+2), Ланг, де Кетеларе.

ПСЖ: Навас, Диалло (Мендеш, 75), Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Эррера, Паредес (Перейра, 46), Вейналдум (Дракслер, 46), Неймар, Мбаппе (Икарди, 50), Месси.

Предупреждения: Ланг (62), Баланта (76) - Паредес (12), Месси (72)