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Вернидуб: Я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают игрокам Шахтера

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Итоги матча с Шахтером от украинского тренера Шерифа

Вернидуб: Я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают игрокам Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Шахтером" (2:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Хорошая игра, хороший соперник, мы понимаем, что играем с постоянным участником Лиги чемпионов. Понимали их силу, но я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают. Рад за своих ребят, что они показали неплохой футбол.

Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов "Шахтеру" забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек.

- На протяжении многих лет "Шериф" не отпускал в Тирасполе ни одного гранда на постсоветском пространстве. Вам приятно быть продолжателем этой традиции?

– Мне конечно приятно, я сам из Украины, работал 9 лет в "Заре", у нас всегда нелегкие игры были с Донецком. И сегодня, когда я главный тренер "Шерифа" и мы побеждаем в первом матче группы Лиги чемпионов "Шахтер" – это много стоит. Я благодарен всем сотрудникам и членам тренерского штаба.

- Готовы ли вы после каждого матча с таким результатом менять костюм?

– Сегодня стал на колено, сказал ребятам, что могу только выставить ногу, иначе сломаю. Думаю, что найдем если что деньги, чтобы купить новый костюм.

- Перед финальным свистком стадион скандировал ваше имя. Как вы к этому относитесь?

– Я горжусь, что услышал свое имя. Но это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку.

Ну а мы постараемся и дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
footboom

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Комментарии (2)
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DK с 6 лет (Киев)
16.09.2021 в 00:08
Мужик!:)
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0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 00:13
Пан добродій
Ответить
0
0


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