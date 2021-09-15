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Вернидуб: Я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают игрокам Шахтера
Итоги матча с Шахтером от украинского тренера Шерифа
shakhtar.com
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал
– Хорошая игра, хороший соперник, мы понимаем, что играем с постоянным участником Лиги чемпионов. Понимали их силу, но я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают. Рад за своих ребят, что они показали неплохой футбол.
Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов "Шахтеру" забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек.
- На протяжении многих лет "Шериф" не отпускал в Тирасполе ни одного гранда на постсоветском пространстве. Вам приятно быть продолжателем этой традиции?
– Мне конечно приятно, я сам из Украины, работал 9 лет в "Заре", у нас всегда нелегкие игры были с Донецком. И сегодня, когда я главный тренер "Шерифа" и мы побеждаем в первом матче группы Лиги чемпионов "Шахтер" – это много стоит. Я благодарен всем сотрудникам и членам тренерского штаба.
- Готовы ли вы после каждого матча с таким результатом менять костюм?
– Сегодня стал на колено, сказал ребятам, что могу только выставить ногу, иначе сломаю. Думаю, что найдем если что деньги, чтобы купить новый костюм.
- Перед финальным свистком стадион скандировал ваше имя. Как вы к этому относитесь?
– Я горжусь, что услышал свое имя. Но это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку.
Ну а мы постараемся и дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.
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