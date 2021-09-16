Себастьен Аллер из Аякса повторил рекорд Ван Бастена. Он забил 4 в дебютном матче ЛЧ

Себастьен Аллер забил 4 гола в матче Спортинг – Аякс (5:1). Он повторил рекорд Марко Ван Бастена – покер в дебютной игре в Лиге чемпионов.

"Аякс" разгромил в гостях лиссабонский "Спортинг" 5:1. Отличился Себастьен Аллер, который только в 27 лет сыграл свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Это не помешало кот-д'ивуарцу разразиться пачкой забитых мячей – он оформил покер.

Напомним, что также в этом туре Холанд стал игроком, который быстрее всех забил 21 гол в Лиге чемпионов, Роналду повторил рекорд Касильяса по матчам в турнире, а Томас Мюллер стал игроком, который забил "Барселоне" больше всех в истории континентального первенства – 7 мячей в 6 играх.