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Себастьен Аллер из Аякса повторил рекорд Ван Бастена. Он забил 4 в дебютном матче ЛЧ
Очередной рекорд в первом туре группового этапа Лиги чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Себастьен Аллер забил 4 гола в матче Спортинг – Аякс (5:1). Он повторил рекорд Марко Ван Бастена – покер в дебютной игре в Лиге чемпионов.
"Аякс" разгромил в гостях лиссабонский "Спортинг" 5:1. Отличился Себастьен Аллер, который только в 27 лет сыграл свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Это не помешало кот-д'ивуарцу разразиться пачкой забитых мячей – он оформил покер.
Напомним, что также в этом туре Холанд стал игроком, который быстрее всех забил 21 гол в Лиге чемпионов, Роналду повторил рекорд Касильяса по матчам в турнире, а Томас Мюллер стал игроком, который забил "Барселоне" больше всех в истории континентального первенства – 7 мячей в 6 играх.
SCP 1-5 AJX (63')— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 15, 2021
‼️ HISTÓRICO ‼️
Sébastien Haller es el SEGUNDO jugador que marca CUATRO GOLES en su partido de debut en la UEFA Champions League.
¿El único hasta hoy? MARCO VAN BASTEN (el 25.11.1992 contra el Goteborg)
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