ЛЧ. Интер - Реал 0:1. Злой Род

Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал" 0:1

Гол: Родриго 89

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Думфриз 55), Брозович, Барелла (Весино 84), Чалханоглу (Видаль 65), Перишич (Димарко 55), Джеко, Лаутаро Мартинес (Корреа 65)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Вальверде, Каземиро, Модрич (Камавинга 80), Винисиус (Асенсио 90), Бензема, Васкес (Родриго 65)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 45+1 - Алаба 60

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Для "Реала" этот матч был началом очередного похода к трофею, который считает своим. Об особой связи клуба и самого себя с Лигой Чемпионов, особой значимости турнира говорил Карло Анчелотти, начавший вторую каденцию в клубе. Карим Бензема, начавший сезон в лиге пятью голами и четырьмя ассистами в четырёх матчах, заявил, что мадридцы не слабее никого. "Интер" же просто хотел после трех лет провалов хотя бы наконец-то прорваться в плей-офф турнира. Да ещё и поправить дела против испанцев, которым в турнире проиграл пять из последних шести матчей с одной ничьей.

Два из этих матчей состоялись в предыдущем сезоне. Их "Интер" практически проиграл ещё в первом тайме, в домашнем рано пропустив и на 33-ей минуте оставшись вдесятером. Впрочем, после того матча во всех турнирах дома он выиграл 17 матчей из 19-ти. Да и в любом случае новый главный тренер Симоне Индзаги, выводивший "Лацио" в 1/8 весной, заявлял, что история не имеет значения и он собирается писать новую страницу. Призывая подопечных играть "с ножом в зубах" и "заставить соперника бегать". Пожалуй, получалось. Гости вряд ли чувствовали себя комфортно.

В первых семи матчах сезона команды забили 22 мяча на двоих и пропустили 10. Анчелотти жаловался на оборону, на проблемы с игрой без мяча, Индзаги наоборот, успокаивал, но и проблемы его команды были очевидны. Потому можно было ожидать немало голов. Однако первый тайм прошёл без них. Хотя был весьма качественным. Отрезки медленной игры сменялись весьма динамичными, с быстрыми комбинациями, прорывами, прессингом. Команды старались не рисковать, прикрывали оборону, но не сидели в ней. Игра смотрелась.

В первом тайме солировал "Интер". В начале каждой из половин он отдавал мяч и ловил на контратаках, затем же перехватывал инициативу и интересно комбинировал. В первом отрезке Лаутаро и Джеко вывели на вратаря, первый пробил слабо, от второго Куртуа спас. Шкриньяр с углового головой чуть не попал. Ответил на это лишь Каземиро чуть неточно издали. Затем "Реал" проснулся, Бензема должен был замыкать прострел на углу вратарской, Милитао с углового головой был очень близок. Но тогда Куртуа работал уже против ударов Лаутаро (головой) и Джеко из центра штрафной.

Также можно отметить чуть неточные удары Лаутаро (вновь головой) и Брозовича с линии штрафной. Что довело тайм до 14:5 по ударам по воротам.

"Реал" выиграл и начало третьей четверти матча. Прессинг вновь работал. Карвахаль подключился справа и нанёс первый удар своей команды в створ ворот в матче. Ханданович отбил. Хотя спасал вновь Куртуа. Вновь от Джеко, вновь угловой и удар головой. Но все же здесь доминирование, владение мячом "сливочных" задержалось дольше. Следствием чего был гораздо менее яркий тайм. Винисиус всё пытался забить с нулевого угла с защитником перед собой. Видаля, Винисиуса и Камавингу классно блокировали. С середины тайма казалось, что команды уже расписывают ничью.

И тогда вновь ударил злой рок. Тот самый, который уже десятилетие преследует итальянские команды в матчах против испанских. Точнее - злой Род. В предыдущем сезоне в Мадриде "Интер" также играл хорошо, никак не заслужил поражения. Но уступил из-за гола на 80-ой минуте вышедшего на замену Родриго. Здесь была 89-ая минута и гол двух вышедших на замену. Да ещё и в стиле красивых атак хозяев в первом тайме. Мягкий заброс в штрафную, Камавинга продолжает, а бразилец кладёт в дальний угол.

"Реал" одерживает 11-ую победу в 12-ти последних матчах против итальянских клубов. Впервые после двух лет начинает групповой турнир Лиги Чемпионов не поражением. И даже победой. Анчелотти попал с заменами, хотя выполнил всего три. Уж он-то знает, что и как делать в этом турнире. А "Интер" уже давно забыл, что делать. Не в плане игры, очень приличной сегодня. В плане характера и результата.