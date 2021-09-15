  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Интер - Реал 0:1. Злой Род
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Интер - Реал 0:1. Злой Род

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Анчелотти и Куртуа знают, что делать, в Милане забыли

ЛЧ. Интер - Реал 0:1. Злой Род

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал" 0:1

Гол: Родриго 89

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан (Думфриз 55), Брозович, Барелла (Весино 84), Чалханоглу (Видаль 65), Перишич (Димарко 55), Джеко, Лаутаро Мартинес (Корреа 65)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Вальверде, Каземиро, Модрич (Камавинга 80), Винисиус (Асенсио 90), Бензема, Васкес (Родриго 65)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 45+1 - Алаба 60

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Для "Реала" этот матч был началом очередного похода к трофею, который считает своим. Об особой связи клуба и самого себя с Лигой Чемпионов, особой значимости турнира говорил Карло Анчелотти, начавший вторую каденцию в клубе. Карим Бензема, начавший сезон в лиге пятью голами и четырьмя ассистами в четырёх матчах, заявил, что мадридцы не слабее никого. "Интер" же просто хотел после трех лет провалов хотя бы наконец-то прорваться в плей-офф турнира. Да ещё и поправить дела против испанцев, которым в турнире проиграл пять из последних шести матчей с одной ничьей.

Два из этих матчей состоялись в предыдущем сезоне. Их "Интер" практически проиграл ещё в первом тайме, в домашнем рано пропустив и на 33-ей минуте оставшись вдесятером. Впрочем, после того матча во всех турнирах дома он выиграл 17 матчей из 19-ти. Да и в любом случае новый главный тренер Симоне Индзаги, выводивший "Лацио" в 1/8 весной, заявлял, что история не имеет значения и он собирается писать новую страницу. Призывая подопечных играть "с ножом в зубах" и "заставить соперника бегать". Пожалуй, получалось. Гости вряд ли чувствовали себя комфортно.

В первых семи матчах сезона команды забили 22 мяча на двоих и пропустили 10. Анчелотти жаловался на оборону, на проблемы с игрой без мяча, Индзаги наоборот, успокаивал, но и проблемы его команды были очевидны. Потому можно было ожидать немало голов. Однако первый тайм прошёл без них. Хотя был весьма качественным. Отрезки медленной игры сменялись весьма динамичными, с быстрыми комбинациями, прорывами, прессингом. Команды старались не рисковать, прикрывали оборону, но не сидели в ней. Игра смотрелась.

В первом тайме солировал "Интер". В начале каждой из половин он отдавал мяч и ловил на контратаках, затем же перехватывал инициативу и интересно комбинировал. В первом отрезке Лаутаро и Джеко вывели на вратаря, первый пробил слабо, от второго Куртуа спас. Шкриньяр с углового головой чуть не попал. Ответил на это лишь Каземиро чуть неточно издали. Затем "Реал" проснулся, Бензема должен был замыкать прострел на углу вратарской, Милитао с углового головой был очень близок. Но тогда Куртуа работал уже против ударов Лаутаро (головой) и Джеко из центра штрафной.

Также можно отметить чуть неточные удары Лаутаро (вновь головой) и Брозовича с линии штрафной. Что довело тайм до 14:5 по ударам по воротам.

"Реал" выиграл и начало третьей четверти матча. Прессинг вновь работал. Карвахаль подключился справа и нанёс первый удар своей команды в створ ворот в матче. Ханданович отбил. Хотя спасал вновь Куртуа. Вновь от Джеко, вновь угловой и удар головой. Но все же здесь доминирование, владение мячом "сливочных" задержалось дольше. Следствием чего был гораздо менее яркий тайм. Винисиус всё пытался забить с нулевого угла с защитником перед собой. Видаля, Винисиуса и Камавингу классно блокировали. С середины тайма казалось, что команды уже расписывают ничью.

И тогда вновь ударил злой рок. Тот самый, который уже десятилетие преследует итальянские команды в матчах против испанских. Точнее - злой Род. В предыдущем сезоне в Мадриде "Интер" также играл хорошо, никак не заслужил поражения. Но уступил из-за гола на 80-ой минуте вышедшего на замену Родриго. Здесь была 89-ая минута и гол двух вышедших на замену. Да ещё и в стиле красивых атак хозяев в первом тайме. Мягкий заброс в штрафную, Камавинга продолжает, а бразилец кладёт в дальний угол.

"Реал" одерживает 11-ую победу в 12-ти последних матчах против итальянских клубов. Впервые после двух лет начинает групповой турнир Лиги Чемпионов не поражением. И даже победой. Анчелотти попал с заменами, хотя выполнил всего три. Уж он-то знает, что и как делать в этом турнире. А "Интер" уже давно забыл, что делать. Не в плане игры, очень приличной сегодня. В плане характера и результата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (28)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
16.09.2021 в 00:16
додушили! несмотря на слабенький первый тайм. голевая комбинация - цукерочка просто
Ответить
+1
0
avatar
Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 00:09
Шо, снова Реалу нереально повезло? Матч не смотрел. Как там судья, часто руку к уху прикладывал?
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.09.2021 в 00:12
Ну не сказать что прям повезло, но Интер имел больше моментов, первый тайм уж точно за ними был, а второй за Мадридом.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.09.2021 в 00:17
повезло, повезло. мяч сам в ворота залетел, как вареник в рот. давай, укольчик - и в люлю
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 00:22
Торпэдо, шо то ты ракудахкался в последнее время явно не в тему. Не груби мне сопляк, в угол поставлю.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.09.2021 в 00:23
капризничаешь, дозировку надо бы увеличить
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 00:25
Ага... Давай, давай, увеличивай.. Дебил блъ..
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.09.2021 в 00:09
Матч доходив до завершення але Родріго увідел підняту ліву брову анчелоті зрозумів шо потрібно забивати.
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 00:16
Родриго посмотрел на скамейку. В глазах у тренера стояло: "Пора Родриго, пора..." "Я тебя понял Папа" И вколотил мяч в сетку. Занавес. Маямец в соплях...
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
16.09.2021 в 00:02
Реал и Шериф главные фавориты на выход в плей-офф. Анекдот прямо))
Ответить
0
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 23:59
В первом тайме возили Реал,как детей мордой об газон.Но реализация подвела!
Ответить
0
-1
avatar
Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 00:03
За Интер топил? Нет Лукаки всё до ср...
Ответить
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
16.09.2021 в 00:07
0
0
Wertu098 (бамбас )
16.09.2021 в 00:09
Та ложил я на Лукаку,без Лукаку лучше играют
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 00:28
Да, но Лукаку всегда делал разницу. Как ни крути.
0
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 23:59
Хоть Интер и проиграл,но игра мне понравилась.А с группы выйдут по-любому!
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.09.2021 в 00:00
Да, ничья тут бы конечно была более справедлива. Но кто Интеру доктор, что они свои моменты не использовали, могли еще в первом тайме все порешать. А в перерыве Карло внес коррективы в расстановку и все.
Ответить
+1
0
Wertu098 (бамбас )
16.09.2021 в 00:06
Вот этого я и боялся,что если в первом тайме не забьют,пара Карло что-то придумает и будет сложно во 2 тайме! Так и вышло
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.09.2021 в 00:16
Да и Индзаги, как по мне, слишком уж с заменами перемудрил. Сломал то, что хорошо работало.
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
16.09.2021 в 00:08
Ні, Інтер знову 4-те місце, як і в тому році
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
16.09.2021 в 00:24
Скринь хохотун !!! твой Милан будет в Ле с шерифом играть ,а Интер в 1/8))))
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
15.09.2021 в 23:57
Знов Реал двічі дрюкне Інтера)
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
16.09.2021 в 00:01
Ливер точно поимеет вас ,и здравствуй ЛЕ)))
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
16.09.2021 в 00:03
Хрен там)
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
16.09.2021 в 00:03
Хоча, до зустрічі в ЛЄ) Мілану єврокубки, як баласт.
0
0
Wertu098 (бамбас )
16.09.2021 в 00:10
Какое ЛЕ,это вы там буде встречаться с шерифом,зимние чемпионы пхахахаха
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 23:56
Мистер ЛЧ Родриго опять похоронил миланцев, но какую атаку и завершающий пас соорудил Камавинга. У Луки Модрича наконец-то есть замена и возможно последователь. А так конечно Куртуа игрок матча, в первом тайме нереально тащил.
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 23:56
Старый добрый папа Карло. Рад, что он вернулся в Реал.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...