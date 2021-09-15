Лига Чемпионов. Группа A, 1-й тур

15 сентября. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг 6:3

Голы: Аке (16), Мукиеле (28, автогол), Марез (45+2, пен), Канселу (75), Жезус (85) – Нкунку (42, 51, 73)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Аке, Зинченко – Де Брюйне (Фоден, 71), Родри (Фернандиньо, 59), Силва (Гюндоган, 59) – Марез, Торрес (Стерлинг, 71), Грилиш (Жезус, 81)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Анхелиньо – Лаймер (Хайдара, 60), Адамс – Ольмо (Бробби, 72), Форсберг (Собослаи, 61), Нкунку (Гвардиол, 81) – Силва (Поульсен, 60)

Предупреждения: Зинченко (12) – Клостерман (45+1), Адамс (49), Анхелиньо (58)

Удаление: Анхелиньо (79, вторая жёлтая)

"Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" устроили безумную перестрелку в дебютном туре группового этапа Лиги Чемпионов. В последний раз нечто подобное зрители на "Этихад" видели в 2017-му году, когда хозяев громили "Монако" (5:3) в плей-офф, а Килиан Мбаппе лишь начал своё восхождение к футбольному пьедесталу.

9 забитых мячей и ещё два из офсайдов намекают, что сегодня болельщики синего Манчестера стали свидетелями безудержного и безрассудного футбола с обеих сторон. Стоит поблагодарить "быков" и Джесси Марша за их смелость и желание играть с командой Гвардиолы в открытый футбол, но на деле такой счёт обеспечила невероятная реализация обоих команд – из 11 ударов в створ на двоих лишь два не залетели в сетку. Словно у "Сити" вместо нашествия ложный девяток впереди оказались одни Харри Кейны, а РБ последний год не страдал от бесконечных промахов с убойных позиций.

Перед стартом матча соперники испытывали идентичные кадровые проблемы – в центре поля и обороны. Врачи "Сити" лишь в последний момент поставили на ноги Кевина Де Брюйне (первый старт в сезоне), а главный плеймейкер "быков" Дани Ольмо появился на поле лишь во второй раз. Также Гвардиола был вынужден поставить в центр обороны Натана Аке, а по леву руку от голландца вышел Саша Зинченко (первые 90 минут украинца в кампании). Марш же снова решил довериться Мукиеле на фоне плохой адаптации Симакана. Все эти фигуры стали определяющими уже в первом тайме.

В первые полчаса "Сити повёл 2:0 и мало бы кто удивился, если бы игра на этом закончилась. Аке забил с углового, перепрыгнув Мукиеле, а вскоре Норди оконфузился ещё и автоголом, отправив мяч в свои ворота после кросса КДБ. К чести француза он продолжил сражаться даже на фоне таких жутких ошибок и вскоре начал путь исправления. Мукиеле выскочил из-за спины Зинченко, скинул на Нкунку, и Кристоф один гол отыграл. Напрямую украинца винить было бы неуместно, тут скорее вопросы к их взаимодействию с Аке – но всё же все их прямой оппонент Нкунку получал многовато свободы. До перерыва успел отличиться ещё и Марез, реализовав заработанный Торресом пенальти.

После перерыва "Лейпциг" рванул вперёд и тут же сократил отрыв. Снова Нкунку, снова головой, но теперь француз уже открывался между Диашем и Аке. Рубен тут же исправился, отдав довольно абсурдный ассист. Португалец останови контрвыпад гостей выносом на Грилиша. 100-миллионный парень свой ценник оправдал и на ровном месте создал гол – прорвался в центр и неотразимо пробил в дальний угол.

На 73-й минуте Нкунку в третий раз за игру сократил отставание до минимального, и снова вопросы к взаимодействию Аке и Зинченко. И "Сити" вновь оперативно ответил на гол Нкунку своим мячом – Канселу зарядил шикарный лонгшот. Марш смирился с поражением, снял Нкунку, и потому РБ больше сегодня не забивал. Зато забил любимец Пепа Габи Жезус, добив мяч в пустые ворота после массированной атаки своей команды.

6:3. Пока Месси, Неймар и все остальные позорились с "Брюгге" (1:1), "Лейпциг" показал неожиданно сильный футбол. С такой игрой у "быков" есть все шансы потягаться за плей-офф. В прошлом году они тоже играли с Манчестером и Парижем в группе, и оставили первых за бортом. Само собой, то бы "Юнайтед", а не "Сити". "Горожан" подвинуть РБ вряд ли удастся, что мы увидели сегодня, зато оставить ущербный Париж за бортом было бы настоящим подарком для всего футбола.