  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Такие вот дела после 1-го тура

Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте

UEFA

Новина українською

Сегодня в группе D Лиги чемпионов состоялись матчи 1-го тура.

В раннем блоке Шахтер на выезде уступил тираспольскому Шерифу – 0:2.

Ну а вечером в Италии Реал минимально обыграл Интер (1:0).

Таким образом, Шериф, благодаря разнице мячей, возглавил группу, а Шахтер пока что находится на последнем месте.

Напомним, что во втором туре Шахтер примет Интер, а в Мадриде сойдутся лидеры группы - Шериф и Реал.

Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
16.09.2021 в 00:31
Шахтер сливается с Украины, переедут к себе домой в Донецкую республику, туда подтяница и Луганская "Зоря". Образуют футбольную лигу и будут играть постоянно в Еврокубках. Де Дзерби знает куда ведет команду, Ахметов ему доверяет.
Ответить
0
0
Laborer (Dnipro)
16.09.2021 в 00:31
Молодец Вернидуб!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...