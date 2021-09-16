Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте

Сегодня в группе D Лиги чемпионов состоялись матчи 1-го тура.

В раннем блоке Шахтер на выезде уступил тираспольскому Шерифу – 0:2.

Ну а вечером в Италии Реал минимально обыграл Интер (1:0).

Таким образом, Шериф, благодаря разнице мячей, возглавил группу, а Шахтер пока что находится на последнем месте.

Напомним, что во втором туре Шахтер примет Интер, а в Мадриде сойдутся лидеры группы - Шериф и Реал.