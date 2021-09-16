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Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте
Такие вот дела после 1-го тура
UEFA
Сегодня в группе D
В раннем блоке Шахтер на выезде уступил тираспольскому Шерифу – 0:2.
Ну а вечером в Италии Реал минимально обыграл Интер (1:0).
Таким образом, Шериф, благодаря разнице мячей, возглавил группу, а Шахтер пока что находится на последнем месте.
Напомним, что во втором туре Шахтер примет Интер, а в Мадриде сойдутся лидеры группы - Шериф и Реал.
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