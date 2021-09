ЛЧ. Атлетико - Порту 0:0: Без моментов, голов и желания пересматривать

"Атлетико" - одна из лучших команд Европы по игре в обороне; "Порту" играет примерно в том же ключе, только чуть менее надежно. В очной встрече пиренейцы без труда нейтрализовали друг друга.

Что говорить, если за весь матч "Порту" не нанес ни единого удара в створ ворот? По сути, из опасного у португальцев была только подача-удар от Отавио, после которой мяч попал в каркас.

В остальное время "Драконы" занимались тем, что не давали играть "Атлетико". Это было несложно - Суарес в отвратительной форме, Феликс тоже, активный Лемар получил травму и заменился еще до перерыва. В результате весь креатив упал на плечи Карраско, но его крыли 2-3 человека.

Естественно, много моментов у "Матрасников" не было. В первом тайме вспоминается лишь дальний штрафной Суареса - чуть выше перекладины; после перерыва - плотный удар низом от Корреа, который вытащил Кошта.

И борьба, борьба, борьба… Кто-то назовет такую игру "шахматами", но мы лукавить не будем. "Порту" просто выживал на поле фаворита, тогда как "Атлетико" совершенно не давалась игра первым номером - вот и все объяснение.

Это невероятно, но "Драконы" могли даже вырвать победу по такой игре - на 82-й минуте Тареми затолкал мяч в сетку после грубейшей ошибки защиты "Матрасников", однако арбитр Овидиу Хацеган гол отменил, усмотрев игру рукой. Честно говоря, решение румынского рефери показалось спорным. Зато порадовались 40 тысяч зрителей на "Ванда Метрополитано" - между прочим, рекордная аудитория для Испании после пандемии COVID.

Harsh hand ball call on Mehdi Taremi, after he scored against Atlético Madrid in #UCL in the 80th minute.



He scored after intercepting the ball on a bad Atlético back-pass. It hit his hand, which he used to land safely.



He was also fouled by the Atlético keeper but no penalty. pic.twitter.com/V9yZX8cx7Q