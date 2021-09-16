ЛЧ. Атлетико - Порту 0:0: Без моментов, голов и желания пересматривать

"Атлетико" - одна из лучших команд Европы по игре в обороне; "Порту" играет примерно в том же ключе, только чуть менее надежно. В очной встрече пиренейцы без труда нейтрализовали друг друга.

Что говорить, если за весь матч "Порту" не нанес ни единого удара в створ ворот? По сути, из опасного у португальцев была только подача-удар от Отавио, после которой мяч попал в каркас.

В остальное время "Драконы" занимались тем, что не давали играть "Атлетико". Это было несложно - Суарес в отвратительной форме, Феликс тоже, активный Лемар получил травму и заменился еще до перерыва. В результате весь креатив упал на плечи Карраско, но его крыли 2-3 человека.

Suárez free kick right at the very end almost wins it! Full time 0-0. #AtleticoPorto pic.twitter.com/uirB2DRokL — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) September 15, 2021

Естественно, много моментов у "Матрасников" не было. В первом тайме вспоминается лишь дальний штрафной Суареса - чуть выше перекладины; после перерыва - плотный удар низом от Корреа, который вытащил Кошта.

И борьба, борьба, борьба… Кто-то назовет такую игру "шахматами", но мы лукавить не будем. "Порту" просто выживал на поле фаворита, тогда как "Атлетико" совершенно не давалась игра первым номером - вот и все объяснение.

Это невероятно, но "Драконы" могли даже вырвать победу по такой игре - на 82-й минуте Тареми затолкал мяч в сетку после грубейшей ошибки защиты "Матрасников", однако арбитр Овидиу Хацеган гол отменил, усмотрев игру рукой. Честно говоря, решение румынского рефери показалось спорным. Зато порадовались 40 тысяч зрителей на "Ванда Метрополитано" - между прочим, рекордная аудитория для Испании после пандемии COVID.

Harsh hand ball call on Mehdi Taremi, after he scored against Atlético Madrid in #UCL in the 80th minute.



He scored after intercepting the ball on a bad Atlético back-pass. It hit his hand, which he used to land safely.



He was also fouled by the Atlético keeper but no penalty. pic.twitter.com/V9yZX8cx7Q — Persian Soccer (@prznsoccer) September 15, 2021

В таблице группы у обеих команд теперь по 1 очку; впереди с тремя баллами "Ливерпуль", позади - "Милан", у которого баранка. Борьба за выход в плей-офф будет напряженной.

1-й тур ЛЧ. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Порту" - 0:0

"Атлетико": Облак - Хименес, Фелипе (Эррера, 75), Эрмосо (Ренан Лоди, 56) - Кондогбья - Льоренте, Коке (Корреа, 56), Лемар (де Пауль, 36), Карраско - Суарес, Жоау Феликс (Гризманн, 56)

"Порту": Кошта - Корона, Мбемба, Пепе (Маркано, 54), Сануси (Вендел, 46) - Отавио, Груич, Урибе (Витинья, 66), Диас (Пепе, 84) - Тони Мартинес (Оливейра, 66), Тареми

Предупреждения: Жоау Феликс, 51, Кондогбья, 52, Фелипе, 71 - Диас, 16, Сануси, 21, Урибе, 41, Витинья, 67, Корона, 76, Вендел, 82

Удаление: Мбемба, 90+5