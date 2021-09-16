ЛЧ. Аякс деклассировал Спортинг – четыре гола забил дебютант турнира Аллер

Как и предполагалось в анонсе, получился очень результативный матч. Но распределение голов неравномерно. "Аякс" оказался командой, значительно лучше подготовленной ​​к Лиге чемпионов.

Хозяева были потрясены на старте, когда пропустили два мяча уже к десятой минуте встречи. Даже когда Паулинью забил один гол, не возникало ощущения, что "Спортинг" может вернуться. И вот тебе раз: через шесть минут после португальского гола "Аякс" забил в третий раз. Новичок "евреев" Бергхюйс отличился дебютным результативным ударом за свою новую команду (ранее выступал в "Фейеноорде").

Еще один знаковый дебют – это дебют Себастьяна Аллера в Лиге чемпионов. Сразу с "каре". К двум голам в первом тайме Аллер добавил точный удар в начале второго. И это аккуратно после того, как арбитры отменили из-за офсайда второй гол Паулинью. Представляете, в каком моральном состоянии находился "Спортинг"?

Не оставалось ничего другого, кроме как просто доиграть этот матч. Но и с этим как следует португальцы не справились, пропустив еще раз от Аллера. Нападающий, который когда-то забивал "Шахтеру" в Лиге Европы, стал лишь вторым в истории дебютантом Лиги чемпионов с четырьмя результативными ударами в одном поединке. Первым и до сих пор единственным был легендарный Марко ван Бастен.

На первый взгляд, группа С ровная, но стартовый тур показал, что между "Боруссией" / "Аяксом" и "Бешикташем" / "Спортингом" есть существенная разница в классе.

ЛЧ. Группа С. Первый тур

Португалия. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:5

Голы: Паулинью 33 - Аллер 2, 9, 51, 63, Бергхюс 39

"Спортинг": Адан - Нету, Гонсало (Рикардо Эсгайо 21), Феддаль - Порро, Пальинья, Нуньес, Винагре (Матеус Рейсы 46) - Кабрал (Сарабия 46), Паулинью (Браганса 78), Сантос (Тиаго Томаш 60)

"Аякс": Пасвеер - Мазрауи (Ренш 70), Тимбер, Мартинес, Блинд (Схурс 81) - Эдсон, Бергхюйс (Тейлор 77), Гравенберх - Антони (Нереш 70), Аллер, Тадич

Предупреждения: Пальинья 40, Феддаль 83, Томаш 85 - Тимбер 45 + 1, Эдсон 49, Мартинес 86