Отсутствие лидера и вопросы к де Дзерби. Чем запомнился старт Шахтера в группе ЛЧ

Это было плохо. Болельщики того или иного клуба временами обижаются на критики в сторону любимой команды, но перформанс "Шахтера" против "Шерифа" хорошим назвать не получится. Команда де Дзерби ехала в Тирасполь в статусе явного фаворита, но покинет землю сопернику с горьким вкусом поражением и пониманием того, что на очки в вечер среды они не наиграли.

Давайте еще раз вспомним провальный старт "горняков", выделив главные аспекты прошедшего матча.

"Шахтер" переоценил себя

Перед игрой в Тирасполе, тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби говорил об уважении к сопернику и о том, что его футболистам нужно настраиваться на матч против серьезного оппонента. На деле все вышло иначе. Большую часть матча создавалось ощущение, что "Шахтер" банально не настроился на стартовый матч ЛЧ, посчитав, что три очка автоматически упадут на их счет, как зарплата в конце каждого месяца. Видно никто не учел, что в соперниках - дебютант турнира, которого поддерживает весь стадион, а тренер хорошо знает "горняков", и несколько раз уже их обыгрывал.

"Шахтер" играл медленно и без агрессии, что недопустима на матчах такого уровня. Игроки часто обрезались, терялись мяч, но за весь первый тайм никто не сделал никакого вывода, а потому это повторялось из раз в раз. Неплохая вспышка наблюдалась на старте второго тайма, но после этого второй пропущенный после первой же контры и белый флаг. Да, "Шахтер" больше владел мячом, чаще бил (в основном в небеса) и имел даже несколько моментов. Но настоящий фаворит должен играть иначе. Агрессивнее и более нацеленно на результат. Никакой недооценки. Никакого пижонства.

В принципе, подобная тенденция прослеживается в действиях футболистов "Шахтера" уже несколько лет. Правда раньше на поле выходили Тайсон, Марлос, Исмаили в своей лучшей форме, которые могли местами позволить себе расслабиться, где-то недоработать или сыграть вальяжно, но параллельно с этим каждый из них мог решить исход матча в одиночку. Нынешние молодые герои на такое неспособны и до уровня Тайсона и Марлоса им еще расти и расти. А потому вопрос: "Откуда такая вера в себя и свои силы?". Казалось, что прошлый сезон должен подобное выбить из головы.

Когда у команды появится лидер?

Проигрывать на 0:2 на 61-й минуте - не приговор. Особенно, когда играешь не с "Реалом" или "Баварией", а, при всем уважении, с "Шерифом". У "Шахтера" был шанс спасти игру, но здесь нужно было уже не просто катать мяч между игроками, а, как говорят в народе, показать зубы. Но для этого на поле нужен вожак, который может повести за собой остальных. Увы, такого в составе "горняков" не нашлось.

До недавнего времени казалось, что Марлон, будучи главным последователем идей де Дзерби, сможет стать лидером, капитаном, примером для остальных, но именно в такие тяжелый момент, который случился в Тирасполе, внутренний Акела должен выйти наружу. Ибо в матчах с аутсайдерами в УПЛ каждый второй может вести за собой, а ты попробуй это сделать в Лиге Чемпионов, когда дела идут ужасно и нужно показывать те самые "сердце и яйца", которые, судя по всему, остались в Киеве.

У "горняков" уже несколько лет нет лидера. Есть формальный капитан, выводящий игроков на поле, но в среду Пятов не смог завести игроков. Не смог этого сделать ни Майкон, ни Додо, ни кто-либо еще. А ведь как бы многие не относились к тому же Тайсону, временами он мог дать необходимый заряд. Но что мы опять возвращаемся в прошлое...

Траоре хорошо сыграл, центр обороны провалился

Отрезками не все было не так и ужасно, как мы писали выше. Несколько футболистов "Шахтера" провели не худший матч и об этом тоже нужно говорить. С положительной стороны отметился Лассина Траоре, который, судя по всему, надолго застолбит за собой место в основном составе. Траоре сочетает в себе многие функции - он хорош в подыгрыше, быстро соображает в штрафной, может навязать борьбу и нанести неплохой удар. Именно Лассина имел самый опасный момент среди всех футболистов "горняков", но кипер соперника смог парировать его выстрел в конце первого тайма.

Места неплохо смотрелись и центральные полузащитники - Майкон и Антонио. Особенно последний. Замена Маркоса, который отдал сто процентов точных передач, еще сделав два Key Pass, негативно повлияла на игру. Патрик уже забыл, как играть в центре поля и интереснее смотрелся бы на позиции "десятки", где мог подменить уставшего Педриньо. Но ДД решил иначе.

От сладкого к горькому. К пропущенным голам и центральным и фланговыи защитникам. В большом интервью Роберто де Дзерби четко дал понять, что видит Марлона и Матвиенко в качестве двух основных центрбеков. Вероятно, после второго пропущенного он немного пожалел о сказанном. До сих пор непонятно, как нападающий "Шерифа" смог оказаться на ударной позиции между двумя игроками защиты "Шахтера"? Какой смысл строить зонную оборону, если даже при обычном навесе, форвард остается без прикрытия. И ведь это не первый подобный случай, ибо матч с "Генком" еще свеж в памяти. Параллельно с этим раз разом проваливались фланги, где "Шериф" полностью переигрывал украинцев.

В первом голе Матвиенко подскользнулся в самый неподходящий момент, но тут скорее вопрос к игрокам и тренерскому штабу, которые оказались неготовыми к полю оппоненту. Негативное впечатление оставил по себе бразилец Тете, на которого мы год назад возлагали большие надежды, но в последних матчах начинаешь понимать, что, вероятно, ему стоит пройти терапию в виде 2-3 матчей на лавке. Может после этого вингер придет в себе.

Пятов? Первый гол останется и на его совести. А жаль, в последних играх была неплохая серия без грубых ошибок.

Поражение де Дзерби

Не только к игрокам накопились претензии. Роберто де Дзерби работает с донецким "Шахтером" уже около трех месяцев. Большой ли это срок? Не сказали бы, но очертания новой команды все равно должны прорисовываться. Вы их наблюдаете? Вот и мы нет. Да, "горняки" много владеют мячом, фулбеки стараются играть уже, атаки строятся через короткий пас от вратаря. На бумаге читается захватывающе, но разве можно добиться чего-то без агрессии и желание? Почему "Шахтер" выходит на матч еврокубка без должной мотивации? Почему игроки ведут себя так, как будто за последние года выиграли все в Европе и эта Лиги Чемпионов им уже в тягость? Разве не главный тренер должен отвечать за подобное?

Юрий Вернидуб - молодец. Он и футболистов мотивировал, и структуру выстроил, и соперника изучил, и в контратаки отточил. Но разве игра "Шерифа" кого-то удивила? Разве мы все не понимали, как будет играть команда Вернидуба? И если большинство из нас знает стиль Юрий Николаевича, то почему для де Дзерби это стало сюрпризом? А если тренер готовился, то за счет чего планировал победить? И почему, когда команда пропустила второй гол, тренер стоял с каменным лицом, совершенно не зная, как исправить положение?

Сходу уничтожать де Дзерби нет смысла. Любому, даже лучшим из гениальных, всегда необходимо время, дабы освоиться в новых условиях и донести до каждого свои идеи. Но за последние три месяца так до сих пор непонятно, что хочет построить де Дзерби. И очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время мы получили хотя бы какой-то ответ на этот вопрос. Ни в УПЛ, ни в ЛЧ еще ничего не потеряно, но если подобные перформансы будут повторяться, то вряд ли де Дзерби сможет занести себе в актив переезд в Украину…