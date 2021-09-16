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Манчестер Сити - Лейпциг 6:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Лейпциг, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021

Манчестер Сити - Лейпциг 6:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Лейпциг, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Гвардиолы играла в своем любимом стиле, который помог ей забить в ворота соперника шесть мячей. Лейпциг пытался бороться, против любой другой команды хет-трик от Нкунку позволял бы красным бекам победить, но не в этот раз. Горожане были неудержимы. К слову, Зинченко сыграл полный матч, но отметился лишь желтой карточкой.

Лига чемпионов. Группа A, 1-й тур
15 сентября. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг 6:3
Голы: Аке (16), Мукиеле (28, автогол), Марез (45+2, пен), Грилиш (56), Канселу (75), Жезус (85) - Нкунку (42, 51, 73)

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Джек Грилиш Кристофер Нкунку
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