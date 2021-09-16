Манчестер Сити - Лейпциг 6:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Лейпциг, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Гвардиолы играла в своем любимом стиле, который помог ей забить в ворота соперника шесть мячей. Лейпциг пытался бороться, против любой другой команды хет-трик от Нкунку позволял бы красным бекам победить, но не в этот раз. Горожане были неудержимы. К слову, Зинченко сыграл полный матч, но отметился лишь желтой карточкой.

Лига чемпионов. Группа A, 1-й тур

15 сентября. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг 6:3

Голы: Аке (16), Мукиеле (28, автогол), Марез (45+2, пен), Грилиш (56), Канселу (75), Жезус (85) - Нкунку (42, 51, 73)