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Ливерпуль - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Милан, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Конечно, увидев вывеску этого матча сразу вспоминают стамбульский финал. Поэтому от каждой следующей встречи между Ливерпулем и Миланом будут ждать чего-то яркого и незабываемого. На этот раз получилось тоже неплохо, хотя преимущество команды Клоппа была довольно ощутимым. Тем не менее, россонери даже вели в счете, но Ливерпуль во втором тайме отыгрался и забил победный гол.
Лига чемпионов, группа B, первый тур
15 сентября 2021. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" – "Милан" 3:2
Голы: Томори 9 (авт.), Салах 49, Хендерсон 69 – Ребич 42, Диас 44
На 15-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)
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