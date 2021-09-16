Ливерпуль - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча

Конечно, увидев вывеску этого матча сразу вспоминают стамбульский финал. Поэтому от каждой следующей встречи между Ливерпулем и Миланом будут ждать чего-то яркого и незабываемого. На этот раз получилось тоже неплохо, хотя преимущество команды Клоппа была довольно ощутимым. Тем не менее, россонери даже вели в счете, но Ливерпуль во втором тайме отыгрался и забил победный гол.

Лига чемпионов, группа B, первый тур

15 сентября 2021. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Милан" 3:2

Голы: Томори 9 (авт.), Салах 49, Хендерсон 69 – Ребич 42, Диас 44

На 15-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)