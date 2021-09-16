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Интер - Реал 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Реал, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Реал, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Нерадзури в целом владели инициативой, больше создавали опасных моментов, но сливочные оказались более практичными. На последних минутах они смогли вырвать победу благодаря голу Родриго, которому ассистировал молодой Камавинга.
Лига Чемпионив. Группа D. Первый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Реал" 0:1
Гол: Родриго 89
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