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ВИДЕО как Месси, Неймар и Мбаппе впервые сыграли вместе за ПСЖ, но это был почти провал

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Брюгге - ПСЖ, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021

ВИДЕО как Месси, Неймар и Мбаппе впервые сыграли вместе за ПСЖ, но это был почти провал

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этот матч нельзя назвать центральным в первом туре Лиги Чемпионов, но он привлекал внимание, ведь впервые после большого перехода Лионель Месси вышел в основе Пари Сен-Жермен рядом с Мбаппе и Неймаром. Казалось, у Брюгге не будет шансов. Но в итоге шансов не было у парижан. Хотя они смогли добыть ничью благодаря очень эффективному в начале этого сезона Андеру Эррере и надежной игре Кейлора Наваса. Вашему вниманию видео обзор матча Брюгге - Пари Сен-Жермен.

Лига чемпионов 2021/22. Группа А, первый тур
Брюгге - ПСЖ 1:1
Голы: Ванакен (27) - Эррера (15)

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В статье: Лионель Месси Неймар Брюгге Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.09.2021 в 08:21
Блін, та Динамо ж на виїзді виграло у того Брюгге в лютому без суперзірок у складі... Реально ганьба!
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