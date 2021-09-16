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ВИДЕО как Месси, Неймар и Мбаппе впервые сыграли вместе за ПСЖ, но это был почти провал
Смотреть видео обзор матча Брюгге - ПСЖ, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч нельзя назвать центральным в первом туре Лиги Чемпионов, но он привлекал внимание, ведь впервые после большого перехода Лионель Месси вышел в основе Пари Сен-Жермен рядом с Мбаппе и Неймаром. Казалось, у Брюгге не будет шансов. Но в итоге шансов не было у парижан. Хотя они смогли добыть ничью благодаря очень эффективному в начале этого сезона Андеру Эррере и надежной игре Кейлора Наваса. Вашему вниманию видео обзор матча Брюгге - Пари Сен-Жермен.
Лига чемпионов 2021/22. Группа А, первый тур
Брюгге - ПСЖ 1:1
Голы: Ванакен (27) - Эррера (15)
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