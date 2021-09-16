Зинченко получил одну из худших оценок за матч с РБ Лейпциг

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 6:3.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

От статистического портала SofaScore он получил оценку 6,1 – вторая худшая в составе "горожан" после Эдерсона (5,8).

WhoScored оценил действия Александра в 6,3 балла. Такой показатель у Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга. Ниже этой оценки только у голкипера Эдерсона (5.6) и полузащитника Фила Фодена (6.1).

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