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Зинченко получил одну из худших оценок за матч с РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Сразу от двух порталов

Зинченко получил одну из худших оценок за матч с РБ Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 6:3.

Украинский игрок Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

От статистического портала SofaScore он получил оценку 6,1 – вторая худшая в составе "горожан" после Эдерсона (5,8).

WhoScored оценил действия Александра в 6,3 балла. Такой показатель у Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга. Ниже этой оценки только у голкипера Эдерсона (5.6) и полузащитника Фила Фодена (6.1).

SofaScore

WhoScored

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг
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Комментарии (3)
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Kristo (Львов)
16.09.2021 в 09:28
Почему то не удивлен
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+1
0
Соколов (Никополь)
16.09.2021 в 09:16
Кто бы сомневался...лузер кривоногий с двумя левыми ногами
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
16.09.2021 в 08:46
"Звязда", блін)))
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+3
-1


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