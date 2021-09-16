Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко получил одну из худших оценок за матч с РБ Лейпциг
Сразу от двух порталов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 6:3.
Украинский игрок Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.
От статистического портала SofaScore он получил оценку 6,1 – вторая худшая в составе "горожан" после Эдерсона (5,8).
WhoScored оценил действия Александра в 6,3 балла. Такой показатель у Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга. Ниже этой оценки только у голкипера Эдерсона (5.6) и полузащитника Фила Фодена (6.1).
SofaScore
WhoScored
Популярное сейчас
- Вернидуб шокировал Шахтёр, битва Ливерпуля и Милана, награда Реброва. Главные новости за 15 сентября
- Соболь отдал ассист в матче с ПСЖ - ВИДЕО
- Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шериф - Шахтер 2:0. Пощечина от Вернидуба
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО