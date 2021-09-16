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ВИДЕО, как форвард Аякса забил четыре гола в матче Лиги Чемпионов против Спортинга

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Спортинг - Аякс, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021

ВИДЕО, как форвард Аякса забил четыре гола в матче Лиги Чемпионов против Спортинга

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Спортинг - Аякс, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Эта игра войдет в историю подвигом форварда амстердамцев Себастьяна Аллера. В 27 лет он впервые сыграл в главном клубном турнире Европы и сразу же отметился четырьмя забитыми мячами. Аналогичное достижение ранее удавалось только Марко ван Бастену.

Лига Чемпионов. Группа С. Первый тур
Португалия. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:5
Голы: Паулинью 33 - Аллер 2, 9, 51, 63, Бергхюс 39

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
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