ВИДЕО, как форвард Аякса забил четыре гола в матче Лиги Чемпионов против Спортинга

Вашему вниманию видео обзор матча Спортинг - Аякс, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Эта игра войдет в историю подвигом форварда амстердамцев Себастьяна Аллера. В 27 лет он впервые сыграл в главном клубном турнире Европы и сразу же отметился четырьмя забитыми мячами. Аналогичное достижение ранее удавалось только Марко ван Бастену.

Лига Чемпионов. Группа С. Первый тур

Португалия. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:5

Голы: Паулинью 33 - Аллер 2, 9, 51, 63, Бергхюс 39