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ВИДЕО, как форвард Аякса забил четыре гола в матче Лиги Чемпионов против Спортинга
Смотреть видео обзор матча Спортинг - Аякс, Лига Чемпионов, 15 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Спортинг - Аякс, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Эта игра войдет в историю подвигом форварда амстердамцев Себастьяна Аллера. В 27 лет он впервые сыграл в главном клубном турнире Европы и сразу же отметился четырьмя забитыми мячами. Аналогичное достижение ранее удавалось только Марко ван Бастену.
Лига Чемпионов. Группа С. Первый тур
Португалия. Лиссабон. "Жозе Алваладе"
"Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:5
Голы: Паулинью 33 - Аллер 2, 9, 51, 63, Бергхюс 39
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