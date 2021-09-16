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Пятов: Мяч не шел в ворота Шерифа
"Горняки" неудачно стартовали на групповом этапе ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал поражение от "Шерифа" (0:2) в матче первого тура Лиги чемпионов.
"Сказать, что мы плохо играли? Нет. Мы создавали, нагнетали, угловые… Это — футбол. Не залетало, а где-то бы залетел — почувствовали бы уверенность. На таком уровне игра может перевернуться в любой момент.
Если ты получаешь уверенность, забивая при этом гол, то, конечно, ты уже по-другому анализируешь матч. А так, мяч не шел в ворота, как вы сами видели.
Вы видите: мы допустили ошибку, пропустили второй гол… вот и все", — сказал Пятов для официального сайта УЕФА.
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