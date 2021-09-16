Пятов: Мяч не шел в ворота Шерифа

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал поражение от "Шерифа" (0:2) в матче первого тура Лиги чемпионов.

"Сказать, что мы плохо играли? Нет. Мы создавали, нагнетали, угловые… Это — футбол. Не залетало, а где-то бы залетел — почувствовали бы уверенность. На таком уровне игра может перевернуться в любой момент.

Если ты получаешь уверенность, забивая при этом гол, то, конечно, ты уже по-другому анализируешь матч. А так, мяч не шел в ворота, как вы сами видели.

Вы видите: мы допустили ошибку, пропустили второй гол… вот и все", — сказал Пятов для официального сайта УЕФА.