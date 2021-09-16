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Пятов: Мяч не шел в ворота Шерифа

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

"Горняки" неудачно стартовали на групповом этапе ЛЧ

Пятов: Мяч не шел в ворота Шерифа

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал поражение от "Шерифа" (0:2) в матче первого тура Лиги чемпионов.

"Сказать, что мы плохо играли? Нет. Мы создавали, нагнетали, угловые… Это — футбол. Не залетало, а где-то бы залетел — почувствовали бы уверенность. На таком уровне игра может перевернуться в любой момент.

Если ты получаешь уверенность, забивая при этом гол, то, конечно, ты уже по-другому анализируешь матч. А так, мяч не шел в ворота, как вы сами видели.

Вы видите: мы допустили ошибку, пропустили второй гол… вот и все", — сказал Пятов для официального сайта УЕФА.

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В статье: Андрей Пятов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (7)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.09.2021 в 09:47
Вже пора на футбольну пенсію...
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+3
0
KDK2020 (Киев)
16.09.2021 в 09:32
Если бы мяч был с ногами, он бы дошел, доплелся таки до чужих ворот, за полтора часа.
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+1
0
Broterhood
16.09.2021 в 09:28
Мы играль, это футболь
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+4
0
wist15 (Киев)
16.09.2021 в 09:17
лудший игрок шахтаря в этом матче! 2 удара отразил из четырёх! а могли бы и 4:0 влететь! Маладец Андрюша, топи Палкина, разоряй Ахметку!
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+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
16.09.2021 в 09:11
))) … издеваешься? Мяч отлично шел в ворота - 2 удара, 2 гола - Андрюха, не гневи Господа, он и так с тобой не очень-то дружит в последнее время …)))
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+5
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 09:10
Як так "не йшов"? Якраз двічі дуже нічого так зайшов.
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+3
0
Соколов (Никополь)
16.09.2021 в 09:02
Ты дырка Андрюша....Гатальский и то лучше тебя стоит в воротах Газ Мяс
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+1
-1


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