Гецко: С такой игрой Шахтеру будет очень сложно бороться за высокие места в группе

Экс-нападающий сборной Украины и "Шахтера" Иван Гецко прокомментировал поражение "горняков" от "Шерифа" (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

"В своем утреннем комментарии я сделал прогноз, что "Шахтер" ждет сюрприз в Тирасполе. Так и получилось. Уверен, что в этой победе "Шерифа" огромная заслуга главного тренера, украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Его подопечные сегодня порадовали высочайшей игровой дисциплиной и почти максимальной реализацией голевых моментов. И это речь о команде, большинство футболистов которой - малоизвестны.

"Шахтер"? Снова беззубость в атаке, снова Андрей Пятов не выручил, снова элементарные ошибки защитников при подстраховке. С такой игрой "горнякам" будет очень сложно бороться за высокие места в группе.

А в Тирасполе впору задуматься о возведении памятника Юрию Вернидубу, благодаря которому "Шериф" впервые пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Припоминается, в свое время и руководство ФК "Шахтер" собиралось так возвеличить в Донецке Мирчу Луческу", - сказал Гецко.