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Гецко: С такой игрой Шахтеру будет очень сложно бороться за высокие места в группе

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Дончане уступили "Шерифу" в матче ЛЧ

Гецко: С такой игрой Шахтеру будет очень сложно бороться за высокие места в группе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины и "Шахтера" Иван Гецко прокомментировал поражение "горняков" от "Шерифа" (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

"В своем утреннем комментарии я сделал прогноз, что "Шахтер" ждет сюрприз в Тирасполе. Так и получилось. Уверен, что в этой победе "Шерифа" огромная заслуга главного тренера, украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Его подопечные сегодня порадовали высочайшей игровой дисциплиной и почти максимальной реализацией голевых моментов. И это речь о команде, большинство футболистов которой - малоизвестны.

"Шахтер"? Снова беззубость в атаке, снова Андрей Пятов не выручил, снова элементарные ошибки защитников при подстраховке. С такой игрой "горнякам" будет очень сложно бороться за высокие места в группе.

А в Тирасполе впору задуматься о возведении памятника Юрию Вернидубу, благодаря которому "Шериф" впервые пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Припоминается, в свое время и руководство ФК "Шахтер" собиралось так возвеличить в Донецке Мирчу Луческу", - сказал Гецко.

Напомним, в матче второго тура Лиги чемпионов "Шахтер" примет в Киеве "Интер". Встреча пройдет 28 сентября и начнется в 19:45.

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В статье: Юрий Вернидуб Иван Гецко Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
16.09.2021 в 09:59
Шериф выйдет в Лигу Европы, а кроты займут почетно-позорное 4 место
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