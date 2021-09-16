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Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
Еще и Грилишу досталось
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел крайне мотивационные беседы со своими футболистами во время поединка 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг" (6:3).
На 64-й минуте встречи при счете 4:2 (!) в пользу "горожан" Гвардиола эмоционально поболтал с вингером команды Марезом. Было заметно, что Рияд недопонимал менеджера, из-за чего Пеп заводился еще больше. Алжирец, между прочим, до этого отличился забитым голом в этой встрече, реализовав пенальти под занавес первого тайма.
Jack Grealish: ⚽️????️— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021
Riyad Mahrez: ⚽️
It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it ????#UCL pic.twitter.com/f9ZQFxaq4w
Также в одной из пауз наставник английской команды не постеснялся включить подобный режим и для Джека Грилиша.
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