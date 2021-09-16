  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еще и Грилишу досталось

Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел крайне мотивационные беседы со своими футболистами во время поединка 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг" (6:3).

Читайте такжеМанчестер Сити – РБ Лейпциг 6:3. Дурдом на Этихад или один Нкунку в поле не воин

На 64-й минуте встречи при счете 4:2 (!) в пользу "горожан" Гвардиола эмоционально поболтал с вингером команды Марезом. Было заметно, что Рияд недопонимал менеджера, из-за чего Пеп заводился еще больше. Алжирец, между прочим, до этого отличился забитым голом в этой встрече, реализовав пенальти под занавес первого тайма.

Также в одной из пауз наставник английской команды не постеснялся включить подобный режим и для Джека Грилиша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Рияд Марез РБ Лейпциг Джек Грилиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...