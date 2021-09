Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг

Испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел крайне мотивационные беседы со своими футболистами во время поединка 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг" (6:3).

На 64-й минуте встречи при счете 4:2 (!) в пользу "горожан" Гвардиола эмоционально поболтал с вингером команды Марезом. Было заметно, что Рияд недопонимал менеджера, из-за чего Пеп заводился еще больше. Алжирец, между прочим, до этого отличился забитым голом в этой встрече, реализовав пенальти под занавес первого тайма.

