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Два статистических портала высоко оценили гру Соболя в матче против ПСЖ
Украинец помог своей команде избежать поражения
Фото: CLUB BRUGGE KV
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с французским "ПСЖ" (1:1).
Украинский защитник "черно-синих" Эдуард Соболь вышел в старте и сыграл полный матч.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore высоко оценили игру украинского футболиста - 7.4 и 7.2 балла соответственно. Отметим, что 26-летний защитник отметился ассистом и помог своей команде избежать поражения.
Напомним, что в нынешнем сезоне Эдуард за "Брюгге" провел шесть матчей во всех турнирах, где забил один гол и выполнил две результативные передачи.
WhoScored
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