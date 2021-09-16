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Два статистических портала высоко оценили гру Соболя в матче против ПСЖ

Лига Чемпионов
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Украинец помог своей команде избежать поражения

Два статистических портала высоко оценили гру Соболя в матче против ПСЖ

Фото: CLUB BRUGGE KV

Новина українською

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с французским "ПСЖ" (1:1).

Украинский защитник "черно-синих" Эдуард Соболь вышел в старте и сыграл полный матч.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore высоко оценили игру украинского футболиста - 7.4 и 7.2 балла соответственно. Отметим, что 26-летний защитник отметился ассистом и помог своей команде избежать поражения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Эдуард за "Брюгге" провел шесть матчей во всех турнирах, где забил один гол и выполнил две результативные передачи.

WhoScored

Два статистических портала высоко оценили гру Соболя в матче против ПСЖ - изображение 1
SofaScore
Два статистических портала высоко оценили гру Соболя в матче против ПСЖ - изображение 2
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В статье: Брюгге Эдуард Соболь ПСЖ
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