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Почеттино – об 1:1 с Брюгге: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В целом, аргентинец доволен

Почеттино – об 1:1 с Брюгге: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал паритет с бельгийским "Брюгге" (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Напомним, ассист на Ванакена в этой игре отдал Эдуард Соболь. Цитирует аргентинца Le Figaro со ссылкой на Canal+.

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"Нам нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались друг с другом, чтобы их тройка была успешна. Я говорил об этом в течение последних дней. Нам нужно было быть более стабильными и гибкими, мы сделали слишком много ошибок в первом тайме. Я доволен усилиями своей команды".

"Это не лучший наш вечер, однако мы должны продолжить работать. Очень важно иметь временной ресурс, мы будем стараться играть лучше".

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В статье: Лионель Месси Неймар Лига чемпионов Брюгге Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Le Figaro

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
16.09.2021 в 11:53
Дійсно Мессі до цього матчу зіграв у новій команді 24 хвилини... Як же можна відчути партнерів? Він же не лише реалізатор, а головне організатор... А дії під час матчу не завжди те що на тренуванні. Проте Почеттіно повинен і себе спитати! Чому гравці гралися у великих майстрів, а не билися за перемогу?!?
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Footballers (Умань)
16.09.2021 в 11:11
Роналду якось зразу зігрався
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