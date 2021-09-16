Почеттино – об 1:1 с Брюгге: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал паритет с бельгийским "Брюгге" (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Напомним, ассист на Ванакена в этой игре отдал Эдуард Соболь. Цитирует аргентинца Le Figaro со ссылкой на Canal+.

"Нам нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались друг с другом, чтобы их тройка была успешна. Я говорил об этом в течение последних дней. Нам нужно было быть более стабильными и гибкими, мы сделали слишком много ошибок в первом тайме. Я доволен усилиями своей команды".