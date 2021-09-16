Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино – об 1:1 с Брюгге: Нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались
В целом, аргентинец доволен
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал паритет с бельгийским "Брюгге" (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Напомним, ассист на Ванакена в этой игре отдал Эдуард Соболь. Цитирует аргентинца Le Figaro со ссылкой на Canal+.
"Нам нужно время, чтобы Месси, Неймар и Мбаппе сыгрались друг с другом, чтобы их тройка была успешна. Я говорил об этом в течение последних дней. Нам нужно было быть более стабильными и гибкими, мы сделали слишком много ошибок в первом тайме. Я доволен усилиями своей команды".
"Это не лучший наш вечер, однако мы должны продолжить работать. Очень важно иметь временной ресурс, мы будем стараться играть лучше".
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Лейпциг 6:3. Видео голов и обзор матча
- Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте
- ЛЧ. Интер - Реал 0:1. Злой Род
- ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО