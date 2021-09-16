  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти: Никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "сливочных" подвел итоги первого тура ЛЧ

Анчелотти: Никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера

Фото: facebook.com/RealMadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Интером" (1:0) в матче первого тура Лиги чемпионов. Слова наставника приводит журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

"Мы страдали. В первом тайме "Интер" держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы потеряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы сумели защититься.

Мы и "Интер" – фавориты на выход и мы воспользовались своим преимуществом. Однако никто не ожидал, что "Шериф" выиграет у "Шахтера". Мы должны быть осторожны", - скачал Анчеллоти.

Напомним, ранее "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и возглавил группу D Лиги чемпионов.

Читайте такжеВернидуб: Я знал, что мои ребята в скорости и технике не сильно уступают игрокам Шахтера

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gianluca di Marzio

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.09.2021 в 11:29
ЧО не давно лупил их а ШД обделался --нет тренера
Ответить
0
0
dinamovets (Киев)
16.09.2021 в 11:13
Да мы, в принципе, и сами в шоке
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.09.2021 в 11:00
Нікто не ожидал? Так до вчорашнього вечора мало хто знав цей колектив. В Іспанії робили опитування ніхто не знає такої команди.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...