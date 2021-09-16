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Анчелотти: Никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера
Наставник "сливочных" подвел итоги первого тура ЛЧ
Фото: facebook.com/RealMadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Интером" (1:0) в матче первого тура Лиги чемпионов. Слова наставника приводит журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
"Мы страдали. В первом тайме "Интер" держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы потеряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы сумели защититься.
Мы и "Интер" – фавориты на выход и мы воспользовались своим преимуществом. Однако никто не ожидал, что "Шериф" выиграет у "Шахтера". Мы должны быть осторожны", - скачал Анчеллоти.
Напомним, ранее "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и возглавил группу D Лиги чемпионов.
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