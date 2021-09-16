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Обидчик Шахтера претендует на звание автора лучшего гола 1-го тура группы ЛЧ

Лига Чемпионов
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"Горняки" на выезде проиграли "Шерифу"

Обидчик Шахтера претендует на звание автора лучшего гола 1-го тура группы ЛЧ

Фото: ФК Шериф

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УЕФА назвал имена номинантов на звание лучшего гола по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На награду претендуют четыре футболиста: нападающий "Милана" Анте Ребич (в ворота "Ливерпуля", 2:3), форвард "Шерифа" Адама Траоре ("Шахтера", 2:0), полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон (в ворота "Милана" 3:2) и вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш (в ворота "РБ Лейпцига", 6:3).

Напомним, "Шахтер" на выезде проиграл молдавскому "Шерифу" (2:0).

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Адама Траоре
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Источник:
UEFA

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