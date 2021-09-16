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(Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби

Лига Чемпионов
Обновлено
(5 голосов)

А он точно из талантливых тренеров?

(Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кому как не Роберто де Дзерби знать, что такое критика? Он из той среды, где пресса уничтожает тренеров при малейшем для того поводе. Правда, у "Сассуоло" была удобная позиция: маленький клуб, гордая команда. Особого результата от нее не ждали, а все победы воспринимались как подвиг. В "Шахтере" все несколько иначе.

Здесь надо развивать узнаваемый стиль, воспитывать молодежь и заодно добиваться результата. Независимо от того, на какой стадии находятся твои разработки. Каждый тренер нуждается в каком-то времени на адаптацию, но соперников уровня "Минай" и "Шериф" можно и нужно побеждать на голом классе / таланте. Без хитроумных схем. Иначе грош цена твоему таланту.

Оправдание про "не везло" де Дзерби пусть оставит для других. Не везет – это когда ты обстукиваешь две штанги и перекладину, или попадаешь во вратаря с двух метров. А когда твоя команда наносит за матч более двадцати ударов (21, если быть точным), а по показателю "ожидаемых голов" (xG) выходит на 1.29, это означает, что большинство ударов были с неочевидных и неудобных для гола позиций. Это означает, что команда не могла найти путей к воротам заведомо более слабой команды.

(Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби - изображение 1

Пусть де Дзерби объяснит маневры Марлона, который пришел к чужим владениям, встретился там с мячом, а потом просто стоял, не понимая, что ему делать. Пусть объяснит, как это так получается, что самым опасным игроком "Шахтера" является пешеходный Марлос, которого уже списали со счетов и отправили в запас. И почему команда не вступает в отбор после потерь мяча.

Вчера "Шахтер" допустил 57 таких потерь. А удачных отборов совершил только девять (всего же попыток – двадцать, у "Шерифа" – 47 попыток отборов мяча, из которых тридцать удачные). А вспомним матч чемпионата Украины с "Александрией", где этих потерь было более девяноста. С каких это пор разгильдяйство игроков описывают выражением "не везет"?

Хваленый де Дзерби вчистую проиграл Вернидубу. До сих пор непонятно, какой именно стиль игры "горнякам" прививает итальянский тренер. И да – по состоянию на сейчас наблюдается деградация игры и результатов даже по сравнению с Каштру, которому едва в спину не плевали. И почему-то кажется, что дальше будет еще веселее...

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (8)
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belarus_1978 (Киев)
16.09.2021 в 12:01
самая скучная игра вчерашнего дня, вообще без моментов, шахтер вялый, немного побегали во втором тайме и бросили это дело.
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sergei2020 (Черновцы)
16.09.2021 в 11:49
ТРЕНЕР ДЕ НОООООООООООЛЬ!!!!!!!
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аr_UPL (Киев)
16.09.2021 в 11:48
"Та дайте їм попісять"))
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0
0
ДимаSv (Одесса)
16.09.2021 в 11:44
Нет пророка в своём отечестве - приходится брать втридорога из-за бугра. Но вот тут беда - недооцененный в своём отечестве специалист уделал дорого забугорского дядю.
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+1
0
aa19464 (Макеевка)
16.09.2021 в 11:46
Наверно надо приглашать в Шахтер Вернидуба
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+1
0
ДимаSv (Одесса)
16.09.2021 в 11:56
100% особенно если сравнить бюджеты и возможности Шерифа и Шахтера
0
0
aa19464 (Макеевка)
16.09.2021 в 11:44
Позор .Вышли как пижоны пешком по полю ходили .Нет азарта нет лидера в КОМАНДЕ .Полностью проигранная игра тренером.. Без скорости такие команды не раскрыть .Тренер не смог настроить игроков на игру. Это настоящая оплеуха от Вернидуба ужу не в первый раз.
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+3
0
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2.dc (Николаев)
16.09.2021 в 11:39
… аплодирую стоя …
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+2
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