Шахтер стал лучшей командой 1-го тура Лиги чемпионов по двум показателям

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно уступил "Шерифу" (0:2).

Однако некоторые статистические показатели говорят о том, что у "горняков" не всё было плохо в этом поединке.

Дончане стали лучшей командой 1-го тура по числу атак. Горняки провели 94 атаки в матче против "Шерифа". В топ-3 по этому показателю помимо "Шахтера" входят английские "Челси" и "Ливерпуль".

Также донецкий клуб - лидер по владению мячом. “Оранжево-черные“ контролировали мяч 68% игрового времени. Второе место делят между собой "Челси" и "Бенфика", у которых показатель владения мячом 62%.



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