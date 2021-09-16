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Шахтер стал лучшей командой 1-го тура Лиги чемпионов по двум показателям

Лига Чемпионов
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При этом донецкий клуб уступил "Шерифу"

Шахтер стал лучшей командой 1-го тура Лиги чемпионов по двум показателям

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно уступил "Шерифу" (0:2).

Однако некоторые статистические показатели говорят о том, что у "горняков" не всё было плохо в этом поединке.

Дончане стали лучшей командой 1-го тура по числу атак. Горняки провели 94 атаки в матче против "Шерифа". В топ-3 по этому показателю помимо "Шахтера" входят английские "Челси" и "Ливерпуль".

Также донецкий клуб - лидер по владению мячом. “Оранжево-черные“ контролировали мяч 68% игрового времени. Второе место делят между собой "Челси" и "Бенфика", у которых показатель владения мячом 62%.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2021 в 14:07
А еще он станет чемпионом группового турнира по пропущеным мячам.
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Mexxxxx (Просяная)
16.09.2021 в 14:06
Худших показателей для команды и не придумаешь. Команда владела полностью мячом и провела почти сотню атак и в итоге проиграла в сухую. Это только подтверждает бессмысленность происходящего на поле в исполнении команды.
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LEVgcUqs (Чернігів)
16.09.2021 в 13:38
Нічого собі , чемпіон ЛЧ.
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