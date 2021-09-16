Настроение бодрое – идем ко дну, или Проблемы шахтеров шерифа не волнуют

Автор не преследует целью сравнение матчей "Динамо" и "Шахтера" в чью-либо пользу. Это обычный параллельный обзор, который он практикует с незапамятных времен. А в идеале было бы неплохо обнаружить у них что-то общее. Увы, если это и получится, то вряд ли обрадует в итоге.

А навскидку, да: команда Луческу выглядит веселее команды де Дзерби, и это началось не вчера. Скажу больше, если вспомнить мои впечатления от "Динамо" год назад и сравнить с нынешним "Шахтером", то, пожалуй, вряд ли что изменится. Обычно одинаково болею против обоих в Украине и за – в Европе, но сейчас в целом киевляне как-то вызывают больше симпатий.

Прибавьте к этому авторскую предвзятость против ставленника Срны, с переговоров между которыми еще в прошлом году (почему-то убежден в этом) и начался конец Каштру в "Шахтере", до того вполне благополучном. Тогда как "Динамо" в это же время стабилизировалось после унылого безвременья. Словом, что тут сравнивать – и так все ясно. Просто проведем параллели.

Чисто по привычке заглянем в рейтинг УЕФА. Ибо реально мы вряд ли нынче соответствуем занимаемым в нем позициям. Но даже тут "Бенфика" опережает "Динамо" на три места. Тогда как "Шахтер" находится на 48 ступенек выше "Шерифа". И сегодня это, наверное, не отвечает действительности.

Отметим, что состояние поля в Тирасполе явно уступало киевскому, что не могло не сказаться, прежде всего, на игре гостей. Думаю, именно это имел в виду де Дзерби, говоря о везении. Впрочем, это именно тот случай, когда проблемы шахтеров шерифа не волнуют. В конце концов, будет еще и ответный матч – в том самом Киеве.

Считаю, что, в плане зрелищности, мы увидели приблизительно одинаковый уровень футбола в обеих играх. Возможно, в Тирасполе второй тайм получился ярче первого, тогда как в Киеве они смотрелись более ровно.

Интрига быстрее отпустила нас в Тирасполе – когда на 62-й минуте Янсане забил второй гол, все стало ясно, не находите? Единственным шансом "Шахтера" после этого был дальний удар Майкона, который принял на себя защитник.

"Динамо", даже если говорить только о легитимных моментах, могло вырвать победу уже в компенсированное время: удар Гармаша парировал Влаходимос.

С другой стороны, считаю киевскую ничью закономерным итогом поединка. На мой взгляд, у команд было поровну реальных возможностей забить. Но точнее был бы счет 1:1.

Можете со мной не соглашаться, но такие же финальные цифры на табло счел бы логичными и в Тирасполе, где увидел то же самое. И разве что минимальное преимущество "Шерифа" в полумоментах. Просто команда Вернидуба использовала два свои шанса из трех, а "Шахтер" - ни одного.

В Тирасполе обошлось без вмешательства Фемиды. А вот в Киеве, по мнению моего консультанта, она таки-обязана была вмешаться в ход событий на 34-й минуте, когда Сидорчук сыграл в своей штрафной рукой. Дословно: "Пенальти и желтая. Нападающий мог забить, если бы не гребок рукой". Где были английский рефери Тейлор, а главное, ВАР – история умалчивает.

Скажем же им за это спасибо, и не будем ропать на отмененный под занавесочку гол Шапаренко – офсайд у Гармаша таки-был, и ничего с этим не поделаешь.

Зато "Бенфику" взяла под покровительство Фортуна. За минуту до последнего шанса того же Гармаша, и за две – до незаконно забитого мяча случилось редкое. Шапаренко пробил в крестовину, после чего Влаходимос спас ворота от добивания Буяльского, а затем уже свой же шарахнул в стойку ворот, от которой мяч ушел на угловой. В Тирасполе и тут было тихо.

Самыми яркими личностями в обоих поединках показали себя вратари. В первую голову, выделил бы того же Влаходимаса. За ним, примерно в одинаковой степени, его земляка из "Шерифа" Атанасиадиса и "динамовца" Бойко.

Ну а главным героем однозначно стал тирасполец Кристиано – автор обеих голевых передач. В Киеве из полевых игроков больше других запомнился Шапаренко.

Излишне было бы говорить о том, какая из двух наших команд понравилась больше. Но и то – лишь методом исключения. Что же я увидел общего?

Мы очевидно сдаем свои позиции в Европе. Одни достаточно безропотно уступают номинальному аутсайдеру группы, другие – довольствуются ролью андердога во встрече с предполагаемым главным конкурентом на своем поле. И запоздалый неудавшийся штурм не в счет, даже если он планировался.

Одна путевка в Лигу Европы на двоих уже будет за великое счастье. То, что наш хоровой пролет фанерой над Европой в квалификации не был цепью совпадений, ясно было давно. Кстати, по-хорошему, "Шахтер" там тоже не должен был отрываться от коллектива, но случилось чудо. И в том, что это было именно оно, мы убедились вчера. Теперь наши лидеры подтвердили правило.

Да, "Динамо" выглядит получше, чем год назад на этой же стадии. Но оно по-прежнему не выросло из залатанных штанишек бедного родственника, подпирающего стенку на балу. Да, у него, наверное, будут шансы в Лиссабоне, а про то, что я с надеждой смотрю в сторону "Барселоны", говорил вам еще после жеребьевки. Но это все пока из области предположений.

О "Шахтере" же сегодня или хорошо, или ничего. А самое утешительное, что могу придумать, это опять процитировать свой нехитрый и, вероятно, уже поднадоевший каламбур: вроде зебры жизнь при де Дзерби. Это был черный цвет, зато в Мариуполе гарантирую вам белый.

Словом, настроение бодрое – идем ко дну… Только как-то странно сознавать, что все то веселье, которое мы наблюдаем в последнее время в УПЛ, на самом деле, получается, возня неудачников на дне. Прямо как в анекдоте. Ти чув, як отi кляті москалі кажуть на наше шалене кохання? Бли-и-изость…

Но настроение-то бодрое. Пусть и не у всех. Что ж, для полноты картины давайте понаблюдаем, что покажет "Заря" в Турнире номер три, эдаком специально придуманном утешительном заезде. А может быть, в этом и есть сермяжная правда, и это теперь – наш любимый размер? Или нам неподвластны даже пресловутые вершины лондонского дна?

Но пока мы идем к нему все еще в бодром настроении. До завтра!