Беллингем поцеловал в щечку Холанда во время интервью. Джуд побил рекорд Мбаппе в рамках ЛЧ

Забавный момент произошел во время флэш-комментария после матча 1-го тура группового этапа ЛЧ между "Бешикташем" и "Боруссией Д" (1:2). Английский полузащитник Джуд Беллингем поцеловал в щечку норвежского форварда Эрлинга Холанда, который высказывался о поединке в рамках интервью.

Оба футболиста отличились в матче с турками. Англичанин стал самым молодым игроком (18 лет и 78 дней), который смог забить в двух матчах ЛЧ подряд, побив рекорд Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней).

18 - Jude Bellingham (18y 78d) has become the youngest player ever to score in consecutive Champions League games, surpassing Kylian Mbappé (18y 85d in March 2017). Prodigy. #BJKBVB pic.twitter.com/gqsbqtNCmT