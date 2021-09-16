Де Дзерби: В первом тайме мы неплохо сыграли и не должны были многое менять

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от "Шерифа" (0:1)в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

- У "Шахтера" около 70% владения мячом, но при этом создано минимальное количество моментов. Чего не хватает для обострения атак?

- Нам не хватает футбольной злости и уверенности в том, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает, чтобы кто-то взял ответственность за реализацию тех моментов, которые у нас есть. Для молодой команды это сложно сразу сделать.

- Что хотелось изменить после первого тайма?

- Мы неплохо сыграли и не должны были многое менять. Когда мы станем более сильной командой, мы не будем пропускать голы, как сегодня. И будем больше забивать.

- Вас впечатлило состояние газона?

- Футболистам было скользко, посмотрите только, как нам забивали первый гол.

- Впереди матчи с "Интером" и "Реалом". Думали уже об изменении тактики или изменении стартового состава?

- Сейчас у нас есть только "Мариуполь", никаких "Интеров". Учитывайте, что в прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл чемпионат Украины, а сейчас мы идем на втором месте. Поэтому сначала думаем о "Мариуполе", потом – о Суперкубке с "Динамо" и еще одном матче УПЛ, и только потом задумаемся о матче с "Интером".

Все нужно делать постепенно. Для "Шахтера" сейчас не лучшие времена, но мы имеем возможность строить сильную команду. Если мы скажем, что сейчас "Шахтер" готов выигрывать много всего, то мы соврем. Но у нас есть грандиозный потенциал", - подытожил Де Дзерби.