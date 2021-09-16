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Де Дзерби: В первом тайме мы неплохо сыграли и не должны были многое менять

Лига Чемпионов
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Наставник "горняков" - о поражении от "Шерифа"

Де Дзерби: В первом тайме мы неплохо сыграли и не должны были многое менять

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от "Шерифа" (0:1)в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

- У "Шахтера" около 70% владения мячом, но при этом создано минимальное количество моментов. Чего не хватает для обострения атак?

- Нам не хватает футбольной злости и уверенности в том, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает, чтобы кто-то взял ответственность за реализацию тех моментов, которые у нас есть. Для молодой команды это сложно сразу сделать.

- Что хотелось изменить после первого тайма?

- Мы неплохо сыграли и не должны были многое менять. Когда мы станем более сильной командой, мы не будем пропускать голы, как сегодня. И будем больше забивать.

- Вас впечатлило состояние газона?

- Футболистам было скользко, посмотрите только, как нам забивали первый гол.

- Впереди матчи с "Интером" и "Реалом". Думали уже об изменении тактики или изменении стартового состава?

- Сейчас у нас есть только "Мариуполь", никаких "Интеров". Учитывайте, что в прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл чемпионат Украины, а сейчас мы идем на втором месте. Поэтому сначала думаем о "Мариуполе", потом – о Суперкубке с "Динамо" и еще одном матче УПЛ, и только потом задумаемся о матче с "Интером".

Все нужно делать постепенно. Для "Шахтера" сейчас не лучшие времена, но мы имеем возможность строить сильную команду. Если мы скажем, что сейчас "Шахтер" готов выигрывать много всего, то мы соврем. Но у нас есть грандиозный потенциал", - подытожил Де Дзерби.

Читайте такжеШахтер стал лучшей командой 1-го тура Лиги чемпионов по двум показателям
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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (17)
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MaximSK (Киев)
16.09.2021 в 15:58
Единственно в чем вчера преуспел Шахтер это владение мячом 68 на 32 процентов, но это владение мячом ничего не дало Шахтеру, не могу вспомнить ни одного стопроцентного момента у ворот Шерифа.
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kalan-86 (Анкара)
16.09.2021 в 15:56
Не мели чушь! Кому это там не хватает уверенности, бразильцам? Да у них всегда была уверенность и наглость. Это просто твой скучный итальянский футбол, бразильцы тупо не понимают, что ты от них хочешь. Тебе дали Феррари, а ты на нем в лес за грибами поехал, и удивляешься, что оно в болоте увязло.
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djeff2015 (Запорожье)
16.09.2021 в 15:49
пиз...бол. шулер.
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+1
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football_soccer (Украина)
16.09.2021 в 15:46
А, ну если вы играли неплохо, то все ясно. Первый синдром, что тренер является физруком: он никогда и не при каких обстоятельствах не признает , что его команда играет плохо и постоянно будет придумывать какие-то оправдания и доводы в свою пользу.С этим гастролером все ясно. Португалец был, этот итальяшка. Дальше кто? Испанца везите следующим , тоже как-то пафосно представьте , типа " новый Гвардиола" или " самый лучший ученик Гвардиолы"
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+1
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2021 в 15:45
Что? В первом тайме неплохо сыграли? этот клоун вообще в какой реальности находится? Срну и его протеже нужно метлой гнать из клуба, развалят клуб полностью.
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Alex.696 (Немирів)
16.09.2021 в 15:36
Цікаво, що він курить? Де таку травичку бере?
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+1
0
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Даунбацкий обизянник (Киев)
16.09.2021 в 15:43
Так ему наркоман срна подгоняет ту же шнягу, которую брал сам
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Dortmund 09 (Киев)
16.09.2021 в 15:22
Да уже пора закругляться с фразой... "молодая команда". Она уже лет пять как молодая.... а в защите как не отрабатывали так и не отрабатывают. Как в каком то фильме Шварц говорил: "Что такое шесть лет, в шесть лет я уже вкалывал на заводе"
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+5
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2021 в 15:46
а в каком месте она молодая? Марлон молодой или Матвиенко? опытные защитник, а дырявые до ужаса.
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
16.09.2021 в 15:57
Де Дзерби в интервью говорит, что молодая. По опыту она уже не молодая...Тете, Додо, Антонио, Майкон, Матвиенко, Соломон... не первую Лигу Чемпионов катают. Дырявые потому, что большинство игроков в отборе не могут нормально бороться. Атлетизма и характера не хватает.
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2021 в 15:20
Цьому дурню хоч в очі плюй...
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+4
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белорус (Киев)
16.09.2021 в 15:20
Обоссрались, не понимаю, почему я этому не удивлен
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+4
0
Alexko (Черкассы)
16.09.2021 в 15:13
в первом тайме вы просто стояли не своей половине поля лениво перекатывая мячик, а один защитничек просто наступал ногой на мяч и стоял, видимо даже ходить было лень
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+5
0
Болельщик39 (Харьков)
16.09.2021 в 15:12
Либо я по ошибке смотрел другую игру, в которой "Шахтёр" при счёте 0:1 уныло тянул время. Либо Де Дзерби реально гений, и когда с этой тактикой команда выиграет Лигу Чемпионов, мы будем выглядеть тупыми диванными экспертами.
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+7
0
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Drovko (Lviv)
16.09.2021 в 15:10
Непогано грали? Пішки ходити по полю...це непогана гра? Дратує тільки
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+3
0
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2.dc (Николаев)
16.09.2021 в 15:04
… черти-что. Ему в глаза ссыш, а он "божья роса" … (((
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+7
0
Гаринча (Киев)
16.09.2021 в 14:47
Лучше бы сказал, что спешит на самолет и не нес х..ню
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+7
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