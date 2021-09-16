1-й тур ЛЧ: Луческу гибче Де Дзерби, Динамо Мирчи структурнее Шахтера Роберто. Аудиомнение #114

Обсуждаем поединки между "Динамо" и "Бенфикой", "Шерифом" и "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Ругаем центр поля "Динамо", оправдываем тактику и план Луческу, смеемся с Энтони Тейлора. Сравниваем "Шахтер" с "Барселоной" (это не комплимент), отмечаем желание "Шерифа" добыть результат. Все равно думаем, что "горняки" вылетят в Лигу Европы, а киевляне нет – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:37 – "Динамо" – "Бенфика" (0:0);

09:19 – "Шериф" – "Шахтер" (2:0);

15:05 – Коротко об остальных матчах и Не попадайте в офсайд!