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1-й тур ЛЧ: Луческу гибче Де Дзерби, Динамо Мирчи структурнее Шахтера Роберто. Аудиомнение #114
Не понимаем итальянского специалиста
UA-Футбол
Обсуждаем поединки между "Динамо" и "Бенфикой", "Шерифом" и "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Ругаем центр поля "Динамо", оправдываем тактику и план Луческу, смеемся с Энтони Тейлора. Сравниваем "Шахтер" с "Барселоной" (это не комплимент), отмечаем желание "Шерифа" добыть результат. Все равно думаем, что "горняки" вылетят в Лигу Европы, а киевляне нет – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:37 – "Динамо" – "Бенфика" (0:0);
09:19 – "Шериф" – "Шахтер" (2:0);
15:05 – Коротко об остальных матчах и Не попадайте в офсайд!
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