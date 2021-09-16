Шевченко оценил перспективы Милана в Лиге чемпионов

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением относительно итальянского "Милана" в Лиге чемпионов.

"Это сложная группа. Но так для всех команд, не только для "Милана". Думаю, россонери могут выиграть группу. Но в то же время не было бы трагедией, если вылетят из нее. Это сбалансированная группа, игроки могут многому научиться благодаря этому опыту.

Было здорово снова увидеть на стадионе "Милан" вместе с болельщиками в матче с "Лацио". Эта футболка и фанаты навсегда остались в моем сердце. Вперед, "Милан", всегда", – сказал Шевченко.