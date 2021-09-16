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Шевченко оценил перспективы Милана в Лиге чемпионов
По его словам, итальянцы смогут побороться за 1-е место в группе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением относительно итальянского "Милана" в Лиге чемпионов.
"Это сложная группа. Но так для всех команд, не только для "Милана". Думаю, россонери могут выиграть группу. Но в то же время не было бы трагедией, если вылетят из нее. Это сбалансированная группа, игроки могут многому научиться благодаря этому опыту.
Было здорово снова увидеть на стадионе "Милан" вместе с болельщиками в матче с "Лацио". Эта футболка и фанаты навсегда остались в моем сердце. Вперед, "Милан", всегда", – сказал Шевченко.
Отметим, что "Милан" в 1-м туре проиграл "Ливерпулю" (2:3). Также итальянцы в одной группе с "Атлетико" и "Порту".
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