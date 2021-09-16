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Пятов провел свой 70-й матч в Лиге чемпионов
А всего в еврокубках на счету Андрея уже 130 поединков
shakhtar.com
Матч против "
Среди футболистов украинских клубов больше встреч на международной арене провели только Александр Шовковский (143) и Дарио Срна (137).
85 раз Пятов занимал место в рамке ворот "Шахтера" в
Между тем поединок с молдаванами стал 70-м для Андрея в основном турнире ЛЧ. По этому показателю он уступает среди игроков наших команд лишь Шовковскому.
К слову, еще одним юбиляром в рядах горняков в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов оказался Исмаили, который провел 50-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 23).
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