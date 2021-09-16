Пятов провел свой 70-й матч в Лиге чемпионов

Матч против " Шерифа " (0:2) стал 130-м в еврокубковой биографии Андрея Пятова.

Среди футболистов украинских клубов больше встреч на международной арене провели только Александр Шовковский (143) и Дарио Срна (137).

85 раз Пятов занимал место в рамке ворот "Шахтера" в Лиге чемпионов , 44 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Между тем поединок с молдаванами стал 70-м для Андрея в основном турнире ЛЧ. По этому показателю он уступает среди игроков наших команд лишь Шовковскому.

К слову, еще одним юбиляром в рядах горняков в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов оказался Исмаили, который провел 50-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 23).