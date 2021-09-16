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Вернидуб: Игроки Шахтера говорили, что они техничнее и быстрее, но я этого не увидел

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сказка Шерифа продолжается

Вернидуб: Игроки Шахтера говорили, что они техничнее и быстрее, но я этого не увидел

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Шахтером" (2:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Если бы я, главный тренер, не верил в победу, то зачем работать. Мы мало говорим о том, что мы техничные или быстрые, но мы выходим и работаем. Мы знали, что у "Шахтера" будет сумасшедший контроль мяча. Заслуженно выиграли на контратаках, поймали свою игру. Забили 2 гола, а могли еще 3-4 гола оформить. Я благодарен ребятам.

Мечты? Теперь хочется на уровне сыграть с "Реалом", с "Интером". С этими грандами. Недооценка со стороны "Шахтера"? По словам Де Дзерби я не увидел недооценки. Их игроки говорили, что, мол, они техничнее и быстрее, но я этого не увидел.

Мы аутсайдеры этой группы. Пусть и дальше считают аутсайдером. Наша задача - выходить и играть. Уже сказка, что мы вышли в группу. Будем делать все, чтобы ее продлить", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Миросслав (Мукачево)
16.09.2021 в 17:48
"ЛЯЩ" мажорчикам :)
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0
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vasa pupkis (Киев)
16.09.2021 в 17:42
посмотрим что ты покажешь на нормальном поле))) хитрец
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0
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Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 17:41
Молодец, Юра! Жму руку.
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