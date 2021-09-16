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Автор покера за Аякс – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Феноменальный дебют

Автор покера за Аякс – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Себастьен Аллер из Аякса стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт УЕФА. Его команда обыграла в гостях Спортинг 5:1, а сам игрок повторил рекорд Марко ван Бастена.

Четыре гола в дебютном матче Лиги чемпионов – рекорд Марко ван Бастена, установленный ещё в прошлом веке. Вчера его смог повторить Себастьен Аллер, который только в 27 лет впервые сыграл в этом турнире.

Напомним, что ранее Аллер выступал за "Айнтрахт" и "Вест-Хэм". В прошлом сезоне он провел за "Аякс" 23 игры, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 27 миллионов евро.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Марко ван Бастен Аякс (Амстердам) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Себастьен Аллер лучший игрок Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
uefa.com

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