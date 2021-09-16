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Автор покера за Аякс – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Феноменальный дебют
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Себастьен Аллер из Аякса стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт УЕФА. Его команда обыграла в гостях Спортинг 5:1, а сам игрок повторил рекорд Марко ван Бастена.
Четыре гола в дебютном матче Лиги чемпионов – рекорд Марко ван Бастена, установленный ещё в прошлом веке. Вчера его смог повторить Себастьен Аллер, который только в 27 лет впервые сыграл в этом турнире.
Напомним, что ранее Аллер выступал за "Айнтрахт" и "Вест-Хэм". В прошлом сезоне он провел за "Аякс" 23 игры, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 27 миллионов евро.
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