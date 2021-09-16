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Отец защитника Манчестер Сити умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Ужасный вечер, несмотря на победу

Отец защитника Манчестер Сити умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Отец Натана Аке, защитника "Манчестер Сити", погиб спустя несколько минут, после дебютного гола сына в Лиге чемпионов, об этом заявил игрок в своём инстаграме. Папа футболиста болел неизлечимой болезнью.

"Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним.

Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа❤️????", – написал Аке в инстаграме.

Напомним, что Аке присоединился к "Манчестер Сити" из "Борнмута" год назад за 45 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает защитника в 32 миллиона евро.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Натан Аке
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 20:40
Походу, отец увидел то, ради чего в нем еще теплилась жизнь.
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