Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Шахтер неприятно удивил безволием, поражение в Тирасполе нужно признать заслуженным
Шахтер действительно удивил
shakhtar.com
Экс-вратарь "
"Я не буду оригинален: конечно, был уверен, что "Шахтер" возьмет верх. Однако после финального свистка поймал себя на мысли, что "горняки" банально не знали, как добиться победного результата. Лишь после выхода на замену Марлоса у дончан появилась хоть какая-то слаженность в атакующих действиях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы даже сократить отставание в счете до минимума.
"Шахтер" меня неприятно удивил не только отсутствием четкого плана на игру, но и безволием. Будь вчера на поле Тарас Степаненко с его бойцовскими качествами, может, все было бы по-другому, однако полузащитник остался в запасе.
После поражения в Тирасполе, которое нужно признать заслуженным, "Шахтер" осложнил себе задачу пробиться в еврокубковую весну. Но шансы еще остаются и для начала необходимо постараться 28 сентября победить в Киеве "Интер", - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Борячук назвал тройку самых сильных игроков в УПЛ
- Де Дзерби: В первом тайме мы неплохо сыграли и не должны были многое менять
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО