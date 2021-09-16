Вирт: Шахтер неприятно удивил безволием, поражение в Тирасполе нужно признать заслуженным

Экс-вратарь " Шахтера " Юрий Вирт поделился своими впечатлениями о противостоянии в Тирасполе с "Шерифом" (0:2)

"Я не буду оригинален: конечно, был уверен, что "Шахтер" возьмет верх. Однако после финального свистка поймал себя на мысли, что "горняки" банально не знали, как добиться победного результата. Лишь после выхода на замену Марлоса у дончан появилась хоть какая-то слаженность в атакующих действиях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы даже сократить отставание в счете до минимума.

"Шахтер" меня неприятно удивил не только отсутствием четкого плана на игру, но и безволием. Будь вчера на поле Тарас Степаненко с его бойцовскими качествами, может, все было бы по-другому, однако полузащитник остался в запасе.

После поражения в Тирасполе, которое нужно признать заслуженным, "Шахтер" осложнил себе задачу пробиться в еврокубковую весну. Но шансы еще остаются и для начала необходимо постараться 28 сентября победить в Киеве "Интер", - сказал Вирт.